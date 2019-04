Les entreprises d'Indre-et-Loire envisagent de recruter plus de 20 500 personnes en 2019

L'enquête annuelle sur le besoin de main-d'oeuvre montre que les entreprises de la région Centre-Val-de-Loire comptent embaucher plus de 79 000 personnes en 2019. C'est du jamais vu depuis 18 ans. En Indre-et-Loire, plus de 20 500 postes devraient être proposés.

Indre-et-Loire - France

Bonne nouvelle pour ceux qui recherchent du travail : les entreprises d'Indre-et-Loire envisagent de recruter 20 547 personnes, cette année. C'est la conclusion de l'enquête sur les besoins de main-d'oeuvre réalisée chaque année par Pole Emploi. L'organisme demande aux entreprises de tous les départements de la région de dire si elles prévoient d'embaucher dans les mois qui viennent. Les résultats de cette année sont les plus encourageants depuis la création de cette étude, il y a 18 ans.

Près d'une entreprise sur quatre envisage de recruter cette année

23% des entreprises de la région comptent embaucher d'ici fin 2019 : au total, 79 248 postes devraient être proposés dans les six départements, c'est 16% de plus que l'an dernier. Ces recrutements concernent principalement les secteurs des services et de la restauration.

Il y a donc du travail, mais il y a aussi des problèmes pour trouver du monde : Six recrutements sur dix sont jugés compliqués par les employeurs. Pole Emploi va donc se servir des résultats de cette enquête pour tenter d'adapter les formations proposées aux demandeurs d'emploi.