Les entreprises de Drôme-Ardèche prévoient d'embaucher 35.000 personnes cette année

Selon l'enquête "Besoin en Main d'oeuvre" réalisée par Pôle Emploi, en Ardèche, les entreprises comptent embaucher 11.590 personnes, en 2017, 23.320 dans la Drôme. Mais plus de la moitié de ces projets de recrutement sont saisonniers.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 255.000 intentions d'embauches ont été enregistrées pour 2017 lors de cette enquête réalisée par Pôle Emploi. En Ardèche, les entreprises comptent embaucher 11.590 personnes ; 23.320 dans la Drôme. 2420 entreprises ardéchoises et 4030 entreprises drômoises ont répondu à cette enquête.

Plus de la moitié de contrats saisonniers

Par rapport à 2016, le nombre d'intentions d'embauche est en baisse de 1% en Ardèche et en augmentation de 3% dans la Drôme. Dans la Drôme, 25% des entreprises recrutent et 27% en Ardèche.

Mais plus de la moitié de ces potentielles 35.000 embauches en Drôme-Ardèche sont des contrats saisonniers. Dans la Drôme, sur les 23.320 projets de recrutement, 56% sont des contrats de recrutement. En Ardèche, sur les 11.590 projets de recrutement, 66% sont saisonniers.

Autour de 30% des projets difficiles à pourvoir

Dans la Drôme, 35% de ces projets de recrutement sont jugées difficiles à pourvoir. ; 31% en Ardèche. L'inadéquation des profils et la pénurie de candidats sont les motifs les plus souvent évoqués par les employeurs.

Sans surprise, comme la plupart de ces projets concernent des contrats saisonniers, c'est dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration que les entreprises ont le plus de mal à recruter, à 43% en Ardèche et à 46% dans la Drôme. Dans les deux départements,Pôle Emploi compte près 2.500 projets de recrutement de serveurs dans les cafés, les restaurants et de cuisiniers.

Certains métiers non saisonniers recrutent aussi

Heureusement, il y a aussi des métiers non saisonniers ou moins saisonniers qui recrutent cette année en Drôme-Ardèche. Les employeurs recherchent notamment des agents d'entretien de locaux, des ATSEM, qui s'occupent du ménage mais aussi des élèves dans les écoles.

Les aides à domiciles sont également recherchés il y a dans ce secteur, près de 1.000 projets d'embauche en Drôme-Ardèche, cette année. Il y a également de nombreux recrutements prévus d'aide-soignants.

Dans la Drôme,plusieurs entreprises recherchent des conducteurs, livreurs sur courte distance et des ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires. En Ardèche, on recherche des ouvriers non qualifiés en métallerie, serrurerie et montage.