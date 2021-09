Les entreprises de Haute-Vienne de tous secteurs sont impactées par le manque de main d'œuvre

Invité de France Bleu Limousin ce lundi matin, Pierre Massy, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne affirme que les 120 millions d'euros attribués aux entreprises du département dans le cadre du plan France Relance ont déjà des effets bénéfiques pour notre territoire. Pierre Massy doit rencontrer dans la journée le premier ministre Jean Castex qui sera notamment en gare de Limoges pour accueillir le train de la relance qui fait étape en Limousin.

Des entreprises et centres de formation en manque de main d'œuvre

"Les industriels et les entreprises qui ont été retenus commencent à aménager à faire de travaux ou à investir sur des matériels nouveaux et le plan France-Relance a sans doute permis d'accélérer le pas" précise Pierre Massy qui déplore par ailleurs le manque de main d'œuvre. "C'est l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus, qui est impacté" Et plus grave selon lui c'est que les centres de formation sont aussi impactés. "Maintenant ce sont les centres de formation dans plusieurs activités qui n'arrivent pas à recruter de jeunes apprenants" précise encore Pierre Massy qui salue l'opération "Un jeune une solution" qui a permis de recruter 6000 jeunes "Mais ce n'est pas suffisant" estime le président de la CCI.

Des problèmes qu'il espère évoquer avec Jean Castex

Pierre Massy attend aussi un certain nombre de choses avec la venue à Limoges ce lundi du premier ministre Jean Castex. Il compte lui présenter les atouts de la Haute-Vienne mais lui parler aussi de cette problématique de l'emploi. "Mais surtout on va lui dire l'importance pour la Haute-Vienne de rester connectée au reste du pays" précise encore Pierre Massy qui ne manquera pas s'il en a l'occasion d'évoquer avec le chef du gouvernement le projet d'autoroute A147 entre Limoges et Poitiers.