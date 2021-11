Marie-Guite Dufay : "Les entreprises de l'Yonne peuvent compter sur nous

La 20e édition des Rencontres industrielles de l'Yonne (Ridy) et de Bourgogne-Franche-Comté, se tient ce mardi à Auxerrexpo. Un salon inauguré par la présidente de la région qui rappelle sa politique en matière de soutien au tissu industriel.

Le secteur industriel représente plus de 17 000 emplois dans l'Yonne et il faut l'encourager a précisé ce mardi matin Marie-Guite Dufay. La présidente de Bourgogne-Franche-Comté explique que la région a mobilisé plus de 400 millions d'euros pour aider les entreprises, notamment dans notre département.

France Bleu Auxerre : Où en est votre plan d'investissement pour relancer l'activité économique régionale ?

Marie-Guite Dufay : C'est un plan de 435 millions d'euros fort de 92 mesures. Nous nous inscrivons sur trois ans dans les domaines phares de l'économie et d'acteurs de la solidarité. Nous sommes à près de 60% d'engagement de crédits depuis un an, les projets doivent être déposés avant la fin de cette année.

Qui a bénéficié ces aides, notamment dans l'Yonne ?

Ce sont des investissements sur l'industrie, l'efficacité énergétique. Dans l'Yonne je peux citer l'entreprise de Courson-les-carrières et son unité de production de carbonate de calcium qui a pu créer 20 emplois. Le domaine équestre de Chevillon va monter en gamme grâce à notre soutien, la piscine de Saint-Florentin également tout comme l'épicerie solidaire d'Auxerre.

Mais la priorité est bien d'accompagner les entreprises dans la décarbonation de leur process de production. J'ai conscience que la période est difficile. Il y a une énorme crise dans le secteur automobile. Nous sommes aux côtés des chefs d'entreprises.

Quelle est votre position dans le rachat du Domaine de Pontigny par l'homme d'affaires François Schneider qui a des exigences ?

Il ne faut pas se laisser aller à trop de passion. Quand il ne se passait rien, personne ne disait rien. Je souhaite faire vivre ce domaine. François Schneider a des ambitions pour le domaine. Sans l'accord de la mairie et de la mission de France, rien ne pourra se faire. Une phase de négociations débute. Je souhaite que l'on aille au bout de ce projet qu'il ne s'agit absolument pas de privatiser.