Les entreprises de la Loire traversent sans trop de casse une année 2022 marquée par les crises

France Bleu Saint-Étienne Loire : la Banque de France de Saint-Étienne a présenté son bilan pour l'année passée. Est-ce que l'on peut dire qu'il est dans les grandes lignes positif ?

Irène Breuil : oui, absolument. On note que la résilience des entreprises en 2022 qui a vraiment permis au PIB de ne pas chuter. On a aussi évité une récession, contrairement à ce que l'on constate en Allemagne... nos entreprises vont plutôt bien.

Est-ce que l'on peut faire une différence selon les secteurs ? Qui s'en sort le mieux sur cette année 2022 ?

Il y a l'industrie qui va bien, le secteur de l'alimentaire aussi, tout comme la chimie... l'export se maintient également. Les chiffre d'affaires augmentent en 2022 et les effectifs aussi, parfois même au delà des prévisions. Donc c'est plutôt positif. Après, on sait que le commerce de proximité est un petit peu plus compliqué. Mais, globalement, l'activité se maintient dans le département de la Loire.

Pas facile non plus pour nos entreprises du bâtiment, le BTP, même si leur chiffre d'affaires augmente de 6 % en moyenne. On a des résultats nets proche de zéro dans certaines entreprises. Comment est-ce qu'on l'explique ?

On l'explique par la hausse des matières premières qui ont été difficiles à absorber par nos collègues du BTP. Cette année a été très compliquée. Donc le BTP reste effectivement, on va dire pas en souffrance, mais dans les difficultés. Et il est vrai aussi que les prévisions 2023 ne sont pas forcément favorables. Les commandes publiques baissent et les inquiétudes sont réelles.

Conséquence là encore de l'invasion russe en Ukraine, dont le premier anniversaire va être acté ce vendredi... Est-ce que ça vous inquiète pour les semaines et pour les mois à venir ?

On ne peut pas tout mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Les motifs sont divers, mais effectivement, on est encore dans cette voie là, dans cette tendance d'un conflit qui perturbe énormément l'économie. C'est à nos frontières donc il est difficile d'être sereins. Même si les hausses de matières commencent à être contenues.

Il y a encore des PGE à rembourser, ces fameux prêts garantis par l'État, accordés pour aider nos entrepreneurs à traverser les périodes de crise, notamment pour la période COVID. Est-ce que l'on peut s'attendre à voir des entreprises mettre la clé sous la porte en 2023 ?

Ce que l'on a constaté c'est que nos entreprises remboursent plutôt bien le PGE. Ce qui créé une inquiétude c'est de voir l'accumulation des endettements liés à la hausse des prix de l'énergie. Ca risque d'impacter fortement les entreprises les plus fragilisées par les crises successives.