Les entreprises de la zone de Grézan à Nîmes affichent leur soutien aux gilets jaunes et appellent au dialogue

Leur action est symbolique : une petite centaine de patrons et de salariés des entreprises installées sur la zone Actiparc de Grézan à Nîmes se sont retrouvés ce vendredi matin à l'entrée du site pour afficher leur soutien aux gilets jaunes avec des banderoles. Eux aussi désapprouvent les taxes qui ne cessent d'augmenter. Mais leur situation devient compliquée. "Sans entrepreneurs, il ne peut pas y avoir de salariés" rappelle Jean-Antoine Bunoz, président de l'association Actiparc (qui regroupe les entreprises de Grézan). Il en appelle au dialogue entre les gilets jaunes et le gouvernement.

Même si le site de Grézan n'est plus bloqué depuis quelques jours, la centaine d'entreprises présentes souffrent des blocages avec un chiffre d'affaires en baisse de 30 à 40%. Pour certains patrons, c'est de la base que les solutions doivent émerger.

"Je pense que c'est là où les préfets devraient être un peu plus impliqués. Venir discuter avec nous et on pourrait, nous, être les relais, mais c'est vrai que vous ne voyez jamais les entreprises dans les rues. On se préoccupe déjà de nos salariés et c'est pas simple. Je pense que l'État et la préfecture devraient beaucoup plus s'impliquer localement."