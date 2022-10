Les entreprises de travaux publics recrutent, un Pop'up installé sur la place du Capitole à Toulouse

Les travaux publics n'attirent plus, la preuve, toutes les entreprises cherchent de la main d'œuvre, dans tous les domaines. Pour trouver des candidats, le village Pop'up des travaux publics s'est installé sur la place du Capitole, à Toulouse. Frédéric Charmasson, le président de la Fédération régionale des travaux public (FRTP) Occitanie, en charge de la délégation Pyrénées est notre invité ce jeudi matin dans la Nouvelle éco.

Quels profils vous recherchez et pour quels postes ?

Frédéric Charmasson : Comme beaucoup de professions, nous sommes en tension et on recherche effectivement beaucoup de compagnons pour le terrain je dirais, mais aussi de jeunes ingénieurs, conducteurs travaux. On recrute l'ensemble des besoins pour nos métiers qui sont bien sûr en tension avec les nouvelles infrastructures qui vont se construire ou se réaliser sur la région Occitanie. Puisque vous le savez, la troisième ligne de métro sur Toulouse et un peu plus loin mais qui va arriver très vite, la construction de la LGV Bordeaux-Toulouse vont nous demander des besoins. Donc on se mobilise depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant pour mettre à l'avant notre profession et pour recruter.

Vous cherchez des personnes de tous les âges ?

Bien sûr, on cherche des jeunes pour valoriser, et pour renouveler notre effectif. Mais on est pas freinés par l'âge. On cherche des jeunes qui sont sortis de l'école avec des propositions d'apprentissage et jusqu'aux demandeurs d'emploi avec expérience, ou à former.

Pourquoi ces métiers des travaux publics n'attirent pas selon vous ? Ce sont des métiers pénibles, on travaille dehors par tous les temps. La rémunération, peut-être, n'est pas assez attractive ?

Alors, je ne sais pas. La rémunération est un fait, mais après, je pense que c'est un métier méconnu. Et justement, sur la place du Capitole, nous mettons en valeur les métiers et l'innovation et les engagements des entreprises sur la transition écologique. Donc, on voit à travers tous ces métiers que la pénibilité, c'est plus un sujet dans nos métiers. On met aussi en avant l'acte de construire, qui est pour nous un acte fort. Donc je crois que c'est un faux débat ou si ce n'est plus un débat aujourd'hui.