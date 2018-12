Les entreprises du BTP prêtes à se mobiliser contre la hausse du prix du gasoil non routier.

En Haute-Savoie, la colère gronde dans les rangs des professionnels du bâtiment et des travaux publics. La Fédération départementale du BTP se dit prête à se mobiliser pour dénoncer la fin du tarif réduit de la taxe sur le gasoil non routier (GNR).

Haute-Savoie, France

Le GNR (gasoil non routier) est le carburant qu’utilisent toutes les entreprises du BTP pour leurs engins de chantier (tractopelle, bulldozer…). Jusqu’à présent, il bénéficiait d’une taxe sur les produits énergétiques (TICP) à taux réduit. "Mais à compter du 1er janvier 2019, cela va changer", explique un responsable de la Fédération du BTP en Haute-Savoie. "Le gouvernement a décidé de supprimer ce tarif réduit et le GNR va donc passer de 80 centimes à 1,30 euro le litre. C’est une hausse insupportable nos entreprises."

"Casques blancs"

La consommation annuelle de GNR en Haute Savoie pour les 650 entreprises du bâtiment et des travaux publics représente 10 millions de litres. L’enjeu est donc important. Michel Perrilat de la Fédération du BTP 74 a fait ses calculs. "Dans le département, nos entreprises font entre 0.5 et 2% de marge et cette mesure va nous impacter entre 2% et 3% au minimum." Il affirme que cette situation aura un impact sur la santé des entreprises et sur les emplois. Mercredi, une délégation de la Fédération du BTP sera reçue en préfecture. Ensuite ?Ils n'excluent pas de descendre dans la rue.

Si on n’est pas entendu on ira dans la rue. Peut-être avec nos "casques blancs" pour être bien dissocié du mouvement des gilets jaunes." - Michel Perrilat de la Fédération du BTP 74