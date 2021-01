Les entreprises du Cotentin expriment leurs doléances face au ministre des PME

La députée LREM de la Manche Sonia Krimi a convié ce mercredi matin les commerçants et artisans du Cotentin à un temps d'échange avec le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises Alain Griset.

C'est un point positif de l'évolution de la société liée à la crise sanitaire : il est désormais plus facile qu'avant, de dialoguer avec un ministre! Il suffit pour cela d'une connexion internet, et de l'initiative d'une députée, en l'occurrence Sonia Krimi, pour réunir un ministre délégué, depuis Bercy, et les acteurs du monde économique du Cotentin, depuis leurs entreprises.

Alain Griset s'est prêté au jeu des questions réponses durant deux bonnes heures en tentant de répondre aux inquiétudes et interrogations des patrons de PME du Cotentin concernant leur avenir. On retiendra notamment de cet échange l'annonce qu'un dispositif inédit vient d'être imaginé pour venir en aide de façon plus pertinente aux responsables des commerces multiservices installés en milieu rural jusqu'ici insuffisamment accompagnés. Le dispositif doit être adoubé par le Premier ministre, mais Alain Griset espère le voir déployé d'ici 15 jours.

Je défie quiconque de nous dire quand nous sortirons de la crise.

C'est la seule annonce faite par le ministre interpellé tour à tour sur les délais trop longs pour le versement des aides du fonds de solidarité, sur la fuite du personnel de restauration vers des secteurs d'activités plus porteurs en ce moment, ou encore sur l'impact du couvre-feu sur les soldes.

Si plusieurs intervenants ont alerté sur le fait qu'un nouveau confinement serait fatal pour de nombreux commerçants, le ministre a rappelé que l'heure n'était pas au confinement. Mais il l'a précisé lui même, en réponse à une demande de plus de visibilité. "Je défie quiconque de nous dire de quoi demain sera fait et quand nous sortirons de la crise!"