Les entreprises du Limousin face au Brexit : "Je l'ai en tête depuis quelques mois, mais je ne me suis pas préparé"

A moins d'un mois du Brexit, les services de l'Etat et la CCI Internationale de Nouvelle-Aquitaine sont venus à la rencontre des chefs d'entreprises Limousins ce mardi. Objectif : les aider à faire face aux incertitudes économiques liées à ce divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne.

Limoges, France

Dans une salle d'Ester Technopole ce mardi, une quarantaine d'entreprises du Limousin sont venues rencontrer des experts du commerce international pour tenter de trouver des réponses à leurs nombreuses questions liées au Brexit. A moins d'un mois du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, on ne sait toujours pas s'il y aura un accord ou si ce sera un Brexit dur, ce qui inquiète les 150 à 300 entreprises du Limousin qui exportent vers ce territoire.

Une incertitude pesante

Le plus compliqué, c'est pour les petites entreprises ou celles qui travaillent ponctuellement avec le Royaume Uni, comme Pascal Poiret, gérant de EMC Partnair France, à Egletons, en Corrèze. "J'avoue que je l'ai en tête depuis quelques mois, mais je ne me suis pas préparé !" Mais cette semaine, il doit justement passer une grosse commande d'équipements éléctriques en Angleterre : "elle représente 15% de mon cjhiffre d'affaire, donc effectivement, ça tombe un peu mal." Il est donc venu chercher des réponses et il ressort de cette réunion un peu rassuré. Même sentiment pour Jérôme Levassor, gérant de l'entreprise creusoise Aquaroche, qui fait 10% de son chiffre d'affaire avec le Royaume uni. Il y voit un peu plus clair. "Je vais immédiatement contacter mon transporteur principal au Royaume-Uni, pour voir très précisément ce qu'il propose. La deuxième étape sera de revoir les conditions commerciales avec mes clients, s'il y a des impacts de coût."

Les droits de douane au cœur des préoccupations

Il y aura très probablement des surcoûts confirme Jean-Noël Navarro, directeur des services des douanes de Poitiers, venu spécialement pour cette réunion. Mais à l'heure actuelle il est encore impossible de dire si l'impact sera important. "Le Royaume-Uni a le choix de mettre des droits de douane réduits, voire nuls, ou très hauts, parce qu'il veut protéger son marché intérieur et ça, on ne le connaît pas pour le moment." Dès que les nouvelles règles seront fixés les administrations promettent des solutions "sur mesure" pour les entreprises. D'ici là, elles sont invitées à vérifier si leurs achats ou ventes à l'international ne transitent pas, d'une manière ou d'une autre, par le Royaume-Uni. Ce dont les patrons ne sont pas forcément toujours conscients.