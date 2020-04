Les entreprises du Nord-Franche-Comté se mobilisent pour lutter contre le Covid 19

A Mathay, dans le Doubs, l'entreprise Epau-Nova, spécialisée dans la confection d'épaulettes pour l'habillement, s'est immédiatement interrogée sur la manière de contribuer à la lutte contre le Covid 19. Dans les jours qui ont suivi le confinement, l'entreprise du Pays de Montbéliard a proposé trois prototypes de masques de protection. L'un d'eux a été labellisé par la direction générale de l'armement.

Branle bas de combat dans l'usine du Doubs. Cette labellisation est synonyme de grosses commandes. Les 34 salariés s'organisent. On travaille sept jours sur sept, parfois dix heures par jour. "Nous produisons entre 2 et 3000 masques par jour, actuellement, avec la volonté de monter en charge. Mais il faut disposer de plus de machines et de personnel. C'est pas simple." explique Gilles Curtit, le président d'Epau-Nova. "Ma plus grande insatisfaction est qu'on ne peut pas dépanner tout le monde". Ces masques sont destinés dans un premier temps aux besoins locaux, voire régionaux. Distribués en drive à la porte de l'entreprise. Sans bénéfices. 3€ le masque, c'est à peine les coûts de production

Si Epau-Nova consacre presque l'essentiel de son activité à cette production de masques, d'autres entreprises, comme le fabriquant de bâches Laily à Grandvillars dans le Territoire de Belfort n'a jamais cessé sa production actuelle. Mais l'entreprise et ses salariés ont souhaité participer à l'effort collectif pour se protéger contre le Covid 19. "Quand on a entendu le président de la république parler d'effort de guerre, on s'est dit : qu'est-ce qu'on peut faire pour aider", explique Jérôme Laily, le président de la société. Laily s'est donc mis à fabriquer des visières de protection souple, des écrans de protection pour comptoirs et propose de la couture de masques. "C'est vraiment pour aider. Les employés ont emmené leur propre machines à coudre pour permettre cette activité. Laily a répondu à une sollicitation du pole textile d'Alsace qui regroupe les entreprises du textiles d'Alsace, mais aussi de Franche Comte et de Lorraine", ajoute encore Jérôme Laily.

A Bavans, le centre mondial de recherche et développement de Faurecia a participé à la conception d'une visière de protection. L'équipementier automobile a offert 100 000 masques aux hôpitaux de Colmar et 100 000 autres pour les hôpitaux français.