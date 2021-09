Les entreprises du Nord-Franche-Comté veulent devenir les nouvelles reines de l'hydrogène

Le Nord-Franche-Comté leader français de l'hydrogène. C'est l'ambition affichée au salon Hydrogen Business for Climate, qui réunit 350 professionnels du secteur à l'Atria de Belfort ce mercredi et jeudi.

Au salon Hydrogen Business for Climate de Belfort, tissage de réseaux et présentation d'innovations

Les nouveaux rois de l'hydrogène français se sont donnés rendez-vous au salon Hydrogen Business for Climate ce mercredi et jeudi à Belfort. 350 professionnels de la filière en pleine effervescence, qui misent sur cette énergie verte pour se développer à grande échelle. Le Nord-Franche-Comté entend devenir l'épicentre français de l'hydrogène.

Une "gigafactory" à Belfort

Hynamics doit mettre en service une station hydrogène début 2023 à Danjoutin pour produire de l'hydrogène. Elle alimentera notamment les bus Optymo. Côté production, les projecteurs sont aussi braqués sur l'entreprise McPhy qui doit s'implanter chez nous avec une usine de 20 000 mètres carrés fournissant 430 emplois. "On l'appelle une giga-factory. L'objectif c'est qu'elle produise un giga[watt par an]", explique le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier. "Son premier marché va équiper la Guyane, mais demain, il faut de nouveaux marchés pour développer cette technologie et faire en sorte que les produits soient de plus en plus accessibles".

Nos entreprises veulent devenir les nouvelles reines de l'hydrogène

Il faut aussi stocker l'hydrogène produit. C'est notamment l'entreprise Faurecia qui s'en occupe avec deux sites dans le Doubs. "Notre centre d'expertise mondial est à Bavans, et notre usine d'Allenjoie sera vraiment le vaisseau amiral de la production en grande série des systèmes de stockage d'hydrogène pour l'Europe, en tout cas dans un premier temps", précise Damien Buet, vice-président de la division zéro émissions de Faurecia, qui croit au potentiel de la région. "C'est une bonne maille pour avoir tous les acteurs, la fourniture d'hydrogène, la distribution, les entreprises qui l'utilisent."

La formation passera par l'Institut national du stockage de l'hydrogène, porté par Rougeot Énergie. Quant à l'utilisation de cette énergie, il y a des candidats de toutes les tailles. Du géant Alstom avec ses trains à hydrogène aux transports en commun du territoire de Belfort, qui comptent commander 27 bus à hydrogène. Les 7 premiers seront mis en service en 2023.