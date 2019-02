Les Entreprises du Poitou doivent se préparer au Brexit

Niort, France

Les autorités françaises se préparent à une sortie du Royaume-Uni sans accord de retrait le 30 mars 2019, en concertation avec la Commission européenne et ses partenaires de l’Union européenne. La Chambre de Commerce et de l'Industrie des Deux-Sèvres proposait hier à une trentaine d'entreprises un atelier en présence d'intervenants de la DRAF, de l'INPI et des Douanes. On fait le point avec Philippe Dutruc, le Président de la CCI 79 :

*Les entreprises ont-elles raison d'avoir peur ?

- Elles doivent surtout s'y préparer aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Surtout celles qui n'ont pas de pratiques d'import/export hors espace communautaire. Parce que ce sont des changements lourds, avec des passages en douanes, avec tous les documents nécessaires à réaliser en amont. C'est aussi des problèmes de brevets, de droits de propriétés et aussi bien sûr de délais à anticiper. Il faut protéger ses produits aussi dans le Royaume-Uni.

*Toutes les entreprises sont-elles concernées ?

-Oui et notamment les petites et moyennes entreprises. Les grands groupes sont souvent bien préparés. Avec les douanes on a mis en ligne un kit d'auto diagnostic pour les entreprises pour qu'elles comprennent en quoi elles pourraient être impactées par ce Brexit. Il y a des choses qu'on peut faire à la dernière minute mais d'autres non.

*Est-il trop tard? Le Brexit c'est le mois prochain ?

- Il est temps de s'y préparer ce ne sont pas des choses dramatiques mais il faut être prêt, pour passer le cap du 1er mois de façon sereine.