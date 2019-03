Les entreprises du sud Manche recherchent un millier de nouveaux salariés

Avranches, France

Le Sud Manche est une zone de quasi plein emploi. Et dans ce secteur, la difficulté, c'est d'arriver à recruter. Les huit grandes entreprises de ce territoire recherchent au total un millier de nouveaux salariés. Alors pour tenter d'attirer de nouveaux actifs, les services de l'Etat et la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie viennent de lancer le projet Cap Sud Manche.

David Nicolas, le président de l'intercommunalité, explique qu'on trouve encore de la main d'oeuvre sur son territoire, mais ce n'est suffisant au vu de la demande importante. Le millier d'emplois qui est à pourvoir aujourd'hui dans la Communauté d'Agglomération, concerne prioritairement les grandes entreprises de ce secteur comme Acome à Mortain, Chéreau à Ducey, les Tricots Saint-James, mais aussi Gauthier Connectique à Avranches. "Ce sont des sociétés qui ont du mal à trouver à la fois des personnes motivées par le domaine industriel et surtout qui doivent venir d'assez loin pour s'installer dans le sud Manche", précise David Nicolas.

Le carrossier Chéreau à Ducey fait partie des entreprises qui recrutent dans le sud Manche - Chéreau

On est parti d'un constat relativement simple : on a un bassin de population d'environ 80 000 habitants, on a un chômage structurel avec des personnes qui sont parfois très éloignées de l'emploi et peu mobiles. Le vivier local ne suffit pas et il faut lancer des opérations de communications, de séductions d'une certaine manière, à destination de bassins d'emplois où le taux de chômage est plus élevé.

"On a pensé au reste de la Normandie dans le cadre d'une dynamique régionale. On a commencé à cibler les territoires de la région de Rouen et Le Havre, toute cette Vallée de la Seine", annonce David Nicolas. "Dans un premier temps, on va continuer de faire la promotion de notre territoire et de ses atouts au sein d'une Normandie réunifiée qui se veut dynamique notamment dans le domaine économique. On veut donc exister sur la carte régionale".

La première action concrète de ce projet Cap Sud Manche se fera à l'occasion du Salon de l'emploi à Rouen jeudi et vendredi.