Les entreprises du transport routier ont du mal à recruter à Toulouse

Le groupement des transporteurs toulousains organise ce samedi 10 juin au lycée Galliéni de Toulouse une sorte de "job-dating" : 50 postes à pourvoir immédiatement, 50 autres d'ici la fin de l'année. Le métier de chauffeur routier peine à susciter des vocations durables.

Pour la première fois, le Groupement des Transporteurs Toulousains (GPTR) qui rassemble onze entreprises (Tranports Pech, Fournié, Denjean pour les plus gros) organise une journée dédiée à l'emploi. Une centaine de postes de chauffeurs routiers sont à pourvoir ce samedi 10 juin au lycée Gallieni, 79 route d'Espagne à Toulouse de 9h30 à 17 heures. L'un des organisateurs de "Job Routes", c'est le nom de l'opération et co-gérant d'une de ces structures, Claude Sclaunich, était l'invité de France Bleu Toulouse ce vendredi 9 juin.

Claude Sclaunich, co-gérant de Transports Fournié et organisateur du forum "Job routes" ce 10 juin, invité de France Bleu Toulouse. © Radio France - Alban Forlot

Bénédicte Dupont : Quand on organise un job-dating, c'est qu'on a du mal à recruter via les canaux classiques. C'est le cas pour vous ?

Claude Sclaunich : "Oui, on a des problèmes pour couvrir les besoins en main d'oeuvre, pour trouver des chauffeurs. L'image de notre profession a été dégradée : par l'image de la pollution notamment et puis le dumping social, la concurrence avec les étrangers. En moyenne, un salaire français coûte 47.000 euros à l'entreprise de transport routier. Un transporteur polonais ou hongrois, lui, paiera 18.000 euros.

La concurrence étrangère nous fait du mal, mais nous, au GPTR, on essaie de maintenir des salaires corrects, plus de 2.000 euros nets mensuels.

C'est le paradoxe, une chauffeur routier français est plutôt bien payé contrairement à ce qu'on pourrait croire ?

Dans les petites entreprises, un conducteur qui fait 190 heures gagne 1.700 à 1.800 euros nets mensuels, plus les frais de déplacement ce qui peut faire jusqu'à 2.700 euros net par mois. C'est variable selon les heures. Le problème, c'est que certains grands groupes français vont réduire les heures des conducteurs donc les salaires qui plafonnent au Smic, d'où la paupérisation du métier. Dans notre groupement toulousain, on tient à maintenir des salaires les plus hauts possibles.

Oriano Choron, chauffeur routier © Radio France - Christophe Zagaglia

Est-ce une profession difficile ?

Oui mais c'est une passion, une vocation, je l'ai exercée pendant 18 ans. Ceux qui rentrent dans ce métier sans envie, sans passion, n'iront pas loin. Heureusement, on arrive encore à trouver des jeunes. Et quand on les détecte, on met les moyens pour les former et les embaucher. J'ai eu le cas cette année avec un garçon de 17 ans qui est venu spontanément chez nous. Il avait envie, résultat, on l'a formé et on l'a embauché. Quant à Pôle Emploi, il forme des conducteurs mais parfois, on se demande si ces gens sont vraiment faits pour ce métier. Quand on les met au volant d'un 44 tonnes, on peut avoir des soucis, et ils ne restent pas longtemps.

Pôle Emploi nous envoie parfois des candidats pas motivés, qui sont là pour boucher les trous

Qu'allez-vous leur dire à ces jeunes pour leur donner envie de devenir chauffeur routier ?

Je leur parlerai du goût du voyage : j'ai pu aller en Italie, en Sicile, au Portugal grâce à mon métier. Et puis il y a des perspectives d'évolution de carrière, chauffeur routier, ça n'est pas juste tenir un volant, il y a aussi un aspect commercial.

Comment se porte plus généralement le transport routier dans le bassin toulousain ?

L'activité est soutenue, ces recrutements en sont la preuve, on a du boulot derrière. Elle est portée cette activité par l’aéronautique car les sous-traitants sont font travailler, c'est vrai. Mais les métiers du transport routier sont multiples : les matières dangereuses, les convois exceptionnels, le frigorifique, etc".

