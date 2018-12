Les entreprises du Var vont-elles verser une prime exceptionnelle à leurs salariés ?

Var, France

Orange, Total, Michelin ou encore la SNCF... Voilà quelques-unes des grandes entreprises qui vont verser "la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" suggérée par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du 10 décembre dernier. Pour apaiser la colère des gilets jaunes, le président de la République a en effet demandé aux entreprises qui le pouvaient de verser une prime à leurs salariés. Dans le Var, plusieurs entreprises vont effectivement octroyer une gratification supplémentaire à leurs employés.

Les chefs d'entreprise que nous avons contactés nous ont tous précisé une chose : ils n'ont pas attendu les annonces d'Emmanuel Macron pour verser des primes de fin d'année à leurs salariés. C'est notamment le cas d'Arnaud Van Limberghen, PDG du magasin Intermarché du Cannet-des-Maures "C'est historique chez nous. Quand l'entreprise fonctionne bien, nos salariés en bénéficient" dit le patron du supermarché. Laurence Cananzi, gérante de l'Hôtel Les Mèdes sur l'île de Porquerolles, verse aussi tous les ans une prime à ses salariés, saisonniers compris. "Pour moi cette prime est importante. Elle n'est pas forcément liée au chiffre d'affaire mais surtout à l'engagement de nos salariés".

Une prime de 1.000 euros à La Marbrerie de La Crau

Laurence Cananzi va donc cette année encore récompenser ses employés. Ils toucheront à la fin du mois l'équivalent d'un tiers de salaire. Les sept salariés de La Marbrerie de La Crau vont eux toucher une prime exceptionnelle de 1000 euros annonce le gérant Clément Mattout. D'autres entreprises réfléchissent : le standard d'un cabinet d'expertise-comptable de Brignoles est pris d'assaut depuis une semaine... les patrons appellent pour connaître les modalités de cette prime exceptionnelle. Toujours dans la région de Brignoles, une coopérative viticole doit voter ce jeudi 20 décembre en conseil d'administration l'octroi d'une gratification supplémentaire à ses employés. La société Energie Côté Sud, basée à La Farlède, va verser dès le mois de décembre la prime de production (entre 250 et 850 € ) que les 180 collaborateurs touchent normalement au mois de mars.

Plus de cadeaux sous le sapin des salariés

Myriam, assistante de gestion à La Marbrerie de la Crau, a forcément le sourire quand on parle de cette prime exceptionnelle de 1000 euros. "C'est une excellente nouvelle car je vais gagner en pouvoir d'achat. Je vais offrir un peu plus de cadeaux à mes proches. Je vais également me faire un petit plaisir avec cette prime" dit la jeune femme qui précise qu'elle va aussi mettre de l'argent de côté... au cas où... "Les fins de mois sont parfois difficiles" avoue l'assistante de gestion.