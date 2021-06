Les entreprises et salariés de Sophia-Antipolis partagés au sujet du télétravail

Le gouvernement prévoit un retour progressif au travail en présentiel à partir du 9 juin. Après plus d'un an de crise sanitaire, certains se sont habitués et organisés pour bien télétravailler. D'autres ont hâte de revoir leurs collègues, de pouvoir à nouveau échanger, même de manière informelle à la machine à café. A Sophia-Antipolis, première technopole européenne qui regroupe plus de 35 000 salariés, la majorité des travailleurs avaient déjà la possibilité de plancher à distance avant la crise, mais la pratique s'est généralisée.

Maxime travaille comme ingénieur informaticien à la technopole de Sophia Antipolis. Son entreprise a mis tout le monde en télétravail en mars 2020 , il est possible de revenir quelques jours sur site désormais, mais Maxime reste pour le moment dans son appartement :

Un observatoire du télétravail à Sophia Antipolis

A Sophia-Antipolis, première technopole européenne, le club des entreprises (qui regroupe 175 entreprises - 25 000 employés) a mis en place un observatoire du télétravail. "Avant la crise, 85% des salariés avaient accès au télétravail mais les 3/4 ne le pratiquaient jamais, 20% le pratiquaient un jour par semaine",préciseEtienne Delhaye, directeur du club d'entreprises de Sophia.

Avant la crise, on comptablisait 4800 jours de télétravail pour les entreprises du club de Sophia, depuis la crise sanitaire de 2020, on est grimpé à 46 000 jours, avec 52 % des salariés actuellement en télétravail tous les jours, 15% en télétravail quatre jours par semaine.

Si on se projette, c'est assez partagé, 50% des entreprises envisagent un accroissement du télétravail et 50% une réduction.

Interrogés sur les avantages du télétravail, les chefs d'entreprises et les salariés répondent à 80 % qu'ils ont gagné en efficacité, en bien-être, ils ne rencontrent plus les désagréments liés aux trajets par la route, les encombrements pour aller au travail ou le quitter. Ils estiment que le télétravail va rendre les entreprises de Sophia-Antipolis plus attractives. Les entreprises y voient aussi un avantage : réduire leur surface de bureaux, donc leurs coûts. Les salariés seront présents moins souvent, de postes partagés.

Concernant les inconvénients : 85 % des chefs d'entreprises et salariés interrogés pointent l'isolement. Le travail en équipe est moindre, la sociabilité en a pris un coup.

Un accord sur le télétravail renégocié chez Amadeus

Chez Amadeus, le plus gros employeur de la technopole qui compte aussi un site à Villeneuve-Loubet, le 100% télétravail s’est mis en place dès le mois de mars 2020 pour protéger les salariés de l'épidémie de covid. Il existait déjà un accord d’entreprise depuis plusieurs années et les outils utiles aux salariés ont été vite dépoloyés pour qu'ils puissent travailler à la maison.

En avril, l'accord sur le télétravail a été rediscuté avec les partenaires sociaux, et il est possible de revenir sur site pour les salariés qui ont des difficultés, et ce dans le respect des règles sanitaires. 10% des collaborateurs sont sur site à ce jour.

Les salariés ont choisi volontairement le nombre de jours de télétravail qu'ils souhaitent effectuer à l'avenir : à 75% ils ont opté pour deux à trois jours de télétravail par semaine, 5% de l'effectif souhaite rester à 100% en télétravail.

L'entreprise va suivre les recommandations gouvernementales et espère que le retour à la normale se fera après les vacances d’été.