Les entreprises gardoises divisées sur la mise en place du télétravail

Royal Canin à Aimargues. Premier employeur privé du département avec plus de 1500 salariés. Le groupe a mis en place le télétravail dès le début de la pandémie. "Au départ, certaines personnes ont été mises à 100% en télétravail explique Fabrice Ribourg, le directeur général de Royal Canin France et puis maintenant, la norme c'est deux à trois jours, ce qui nous permet d'éviter de changer les règles en fonction des vagues. Evidemment, on fournit le matériel que ce soit bureautique, écrans, etc et pour ceux qui en ont besoin, on met à disposition des chaises de bureau parce qu'on n'en a pas tous à la maison. Chacun comprend qu'avec ces mesures, on évite les clusters et les contaminations. Les fonctions les plus compliqués qui ont été à mettre en place, c'est évidemment les services clients mais ça s'est fait. Je peux le dire aujourd'hui avec fierté, ça a été très très bien fait."

"Ne pas se couper des relations professionnelles"

Jean-Antoine Bunoz, patron de l'entreprise Pertuis Froid à Nîmes (15 salariés) et président de l'association des entreprises de l'Actiparc de Grézan n'est pas aussi enthousiaste. Lui n'a pas mis en place de télétravail. " C'est une rupture de la sociabilisation de l'individu et de l'entreprise. On passe presque huit heures par jour à l'entreprise. On ne peut pas se couper des relations professionnelles avec son partenaire de travail, c'est important." Jean-Antoine Bunoz craint également pour la sécurité. " Exporter le savoir-faire de l'entreprise avec les données clients et fournisseurs, c'est dangereux. Comment assurer la confidentialité chez un tiers, comment exporter les logiciels chez un salarié qui n'est peut-être pas équipé pour les recevoir, c'est pour nous un réel souci."

Un confort pour certaines personnes

A l'inverse, le directeur général de Royal Canin France met en avant le confort que le télétravail a apporté chez certains salariés. "C'est un certain confort pour certaines familles de pouvoir travailler à la maison, certaines personnes qui ont des enfants en âge d'être autonomes et qui ont besoin d'avoir un adulte à la maison. Je pense que c'est un modèle hybride qui va nous permettre d'apporter un peu plus de flexibilité." Avant la crise sanitaire, le groupe travaillait d'ailleurs déjà avec les partenaires sociaux pour finaliser la mise en place de 90 jours de télétravail par an. Dès que la situation sanitaire, les discussions reprendront. "On a mis en place des formations avec des psychologues pour permettre de détecter les petits moments de faiblesse, parce qu'il n'y a plus la machine à café pour se rendre compte que quelqu'un ne va pas bien. La règle, qu'elle soit en physique ou en digital reste la même. Les conditions de travail doivent rester les mêmes, il faut faire extrêmement attention à ça."

"Ca doit rester une mesure temporaire"

Jean-Antoine Bunoz lui souhaite que le télétravail ne soit qu'un pis aller en attendant un retour à la normale sur le plan sanitaire. "Je comprend l'intérêt du gouvernement de mettre en place cette mesure pour éviter un nouveau confinement mais il ne faut surtout pas en abuser. On peut l'appliquer pendant un ou deux mois le temps que la cinquième vague se calme mais il ne faut pas l'imposer, surtout pas de sanctions, on n'a pas besoin de ça en ce moment et surtout ne pas le faire rentrer dans le quotidien des Français. Ca serait dramatique."