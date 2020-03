Les entreprises iséroises de transport et de logistique craignent l'épidémie de coronavirus

"On enregistre une baisse de chiffre d'affaire de 20 à 30% depuis le début du mois de février", confie Cyril Coelho, le gérant de l'entreprise E logik basée à Vizille (Isère). Cette plateforme logistique qui embauche trois personnes, opère avec des sites web, réceptionne les marchandises et prépare les commandes avant de les réexpédier vers des clients. Certains sites se fournissent en Chine et avec l'épidémie de coronavirus, les commandes n'arrivent plus. L’entrepôt de Cyril Coelho se vide. "Des ruptures de stocks sont à prévoir parce que les nouvelles marchandises ne sont pas livrées. D'habitude, nous embauchons pour la saison d'été des CDD pour aider à préparer l'ensemble des commandes mais là, nous avons stoppé le recrutement", explique-t-il. Le gérant garde tout de même espoir. "Comme nous travaillons avec des acteurs du e-commerce, le virus peut aussi amener à un surcroît de commandes, parce que les gens se déplaceront un peu moins", prédit-il.

Dans le secteur des transports, la société "Alliance autocar" affiche une augmentation des annulations de dernières minutes de 26% sur les sept derniers jours en région Rhône-Alpes. "Beaucoup de groupes paniquent et souhaitent annuler tous leurs déplacements, que ce soient des agences de voyages, des entreprises, des écoles", explique Alexandre Woog, directeur général d'Alliance autocar. L'entreprise a donc adopté une série de mesures pour rassurer les clients. "Nous avons simplifié nos conditions d'annulation, mis en place des gels désinfectants, des masques et des contrôles de températures dans les cars. Il faut savoir que certains clients se tournent aussi vers nous parce qu'ils veulent éviter la foule et donc les gares et les aéroports", résume Alexandre Woog. Il annonce déjà une perte de plusieurs centaines de milliers d'euros.