En Mayenne, les entreprises du monde numérique font face au coronavirus

Le Laval Virtual, salon des nouvelles technologies s'est terminé ce vendredi 24 avril en Mayenne. Une édition très particulière cette année car, confinement oblige, c'était une édition 100% virtuelle !

Les participants ont pu rencontrer en ligne des entreprises mayennaises du monde numérique. Et elles aussi, doivent faire face à cette crise du coronavirus.

On est dans un environnement confiné et donc il faut des règles sanitaires pour pouvoir travailler sereinement

Des pertes économiques déjà importantes

À l'image de l'entreprise de Dominique Girard par exemple qui tourne au ralenti. Af'ergo conseil, utilise la réalité virtuelle pour aider des industries à installer des machines qui ne donnent pas mal au dos aux salariés. Dominique peut avancer sur les dessins en 3D mais pas plus.

"On utilise un cube où il y a quatre écrans, cela permet de projeter la machine en 3 dimensions. Une personne va à l'intérieur avec des capteurs et on retranscrit sur un écran un avatar et si la posture est bonne, l'avatar est vert (...) On est dans un environnement confiné, donc il faut des règles sanitaires pour pouvoir travailler sereinement", explique le chef d'entreprise. Il prévoit une reprise à la mi-mai mais il a déjà plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires en moins.

Des entreprises qui se réinventent

Il y a une baisse aussi pour CHC Design, moins 80%. Il n'y a plus de demande pour imprimer des manettes de réalité virtuelle en 3D. Le patron Cyril Chauvin a donc réorienté sa production.

"J'ai fait des sur-poignées pour éviter de toucher la poignée de porte, des visières pour le Conseil départemental ou encore des masques pour des entreprises. J'ai rapatrié deux imprimantes 3D à la maison sur les quatre machines que j'ai et je les fais tourner en continu à la maison", raconte Cyril.

Il pense même à continuer après le déconfinement. Il prévoit que des entreprises auront encore plus besoin de matériel de protection.