Les entreprises mayennaises recrutent

C'est ce qui ressort de l'édition 2017 de l'enquête BMO, Besoin en Main d'Oeuvre, réalisée chaque année par Pôle Emploi. L'organisme sonde les entreprises pour leur demander quelles sont leurs intentions d'embauches.

Environ 2 150 entreprises mayennaises ont répondu à l'enquête Besoin en Main d'Oeuvre (BMO), orchestrée par Pôle Emploi (sur les 8 300 sollicitées). Et cette étude révèle une forte hausse des intentions d'embauches dans le département en 2017 : 7 400 recrutements prévus, soit 21% de plus que l'année dernière.

Dans les secteurs qui recrutent : les services (4 150 projets de recrutement, soit plus d'1 poste sur 2), et plus précisément les services à la personnes ; l'agriculture et l'industrie agroalimentaire (16% des postes) ; l'industrie (10%).

Des difficultés de recrutement

Mais, problème : pour près de 4 postes sur 10, les entreprises estiment qu'elles vont avoir des difficultés à recruter (et ce nombre est en forte augmentation : +31% par rapport à 2016). Il s'agit de métiers dits "en tension", où il y a bien plus d'offres d'emploi que de candidats. Parmi les principaux métiers "en tension" : télévendeur, ouvrier non qualifié dans l'agroalimentaire, couvreur, chauffeur routier, coiffeur, paysagiste ou encore aide à domicile.

Fin 2016, le taux de chômage en Mayenne s'établissait à 6,6% : c'est le plus bas de la région, et l'un des trois plus bas de France (avec le Cantal et la Lozère).