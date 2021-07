Les entreprises rencontrent de grandes difficultés à recruter dans le Poitou

"Près d'une entreprise sur deux ne trouve pas de réponses à ses offres d'emploi", a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution le lundi 12 juillet. Le chef de l'Etat a cité des données de la Banque de France. Son gouverneur François Villeroy de Galhau estime ce jeudi sur franceinfo que, "le variant Delta n'est pas la principale menace" à la reprise économique. Selon lui, "la principale menace nous semble être les difficultés de recrutement des entreprises". Cette pénurie de main-d'œuvre touche toute la France et n'épargne donc pas le Poitou.

Presque tous les secteurs sont concernés

Christophe Ducreau, vice-président du Prism'emploi en Nouvelle-Aquitaine et gérant de la société "Agentis travail temporaire et recrutement" partage ce constat. "Nous avons d'énormes difficultés pour recruter, et ce, dans tous les secteurs d'activité : le BTP, l'industrie, les services, dans les bureaux d'études, pour des postes d'assistance administrative, de comptables, etc. _Conséquence sans doute du Covid, il y a une appétence à la reprise de travail que l'on trouve plus compliqué cette année_, plus marquée que d'habitude. On se sont les chargés de recrutements dans les agences, mes confrères ici en Poitou mais aussi ailleurs en France, qui constate la même chose".

Obligé de refuser une grosse commande parce qu'il n'a pas pu embaucher

Une centaine de postes sont à pouvoir immédiatement dans ses agences d'intérim à Poitiers et Châtellerault. Une situation qui le désole. "La semaine dernière un client, dans le secteur de l'imprimerie, m'a dit qu'il allait être obligé de refuser une grosse commande parce qu'il n'a pas pu embaucher. C'est dommage parce que leurs clients se tournent vers des prestataires à l'étranger. Tout ne se délocalise pas, certes, mais dans le bâtiment on voit des équipes étrangères arriver par exemple. On veut défendre nos entreprise mais sans main-d'œuvre on est bloqué".

Comment expliquer ce manque de main-d'œuvre ?

Le vice-président du Prism'emploi en Nouvelle-Aquitaine estime qu'il y a un problème de formation en France. De nombreuses offres d'emplois ne sont pas pourvues, faute de candidats qualifiés. Il souligne que ce n'est pas nouveau. "Puis, on cherche également des gens pour exercer des métiers qui peuvent s'apprendre sur le tas. Là aussi, on a du mal à trouver".

Cette année, Christophe Ducreau a reçu nettement moins de CV d'étudiants. "C'est mon interprétation mais je pense qu'il y a l'effet Covid. Ils veulent peut-être plus profiter de leur temps libre que d'habitude". Une analyse partagée par Hugues Baalouch, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration (UMIH) dans la Vienne. "Ils sont beaucoup moins nombreux à postuler cette année. Puis certains demandent à travailler en juin/juillet mais pas en août par exemple. Je pense que les jeunes veulent profiter après ces longs mois de privation de libertés. C'est légitime aussi. C'est quand même dur pour un étudiant d'être privé de toute la vie extra estudiantine".

Moi, je ne connais pas un seul parent qui souhaite à son enfant de devenir serveur, cuisinier, plombier, électricien, réceptionniste d'hôtel ou femme de ménage

Mais Hugues Baalouch rappelle que ces difficultés de recrutements ne sont pas nouvelles dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. "C'était déjà un peu compliqué. Ce phénomène s'est accrue à cause de la crise Covid". Le président de l'UMIH 86 avance plusieurs explications : "déjà une _perte de confiance après ces longs mois de fermeture_. Les gens se tournent vers d'autres activités qui sont moins touchées par la crise, pour être sûrs de ne pas perdre leurs emplois".

Il évoque par ailleurs l'image parfois "péjorative" de certains métiers. Une image "qu'il faut redorer" parce qu'aujourd'hui "on pousse les jeunes, peu importe leurs compétences ou leurs envies professionnelles, à faire de grandes études. Moi, je ne connais pas un seul parent qui souhaite à son enfant de devenir serveur, cuisinier, plombier, électricien, réceptionniste d'hôtel ou femme de ménage. Je le vois, maintenant j'embauche des réceptionnistes qui ont un bac+2 voire +4". Pourtant il insiste, il y a des perspectives d'évolution.

Enfin, selon Hugues Baalouch, la pénibilité du travail rebute de nombreux candidats. "Par exemple, en restauration, il y a souvent ce qu'on appelle le service en coupure. On vient en fin de matinée, pour le service de midi, on débauche en début d'après midi, on revient en soirée, pour le service du soir. Ce sont des conditions que les serveurs et les cuisiniers supportent de moins en moins. Déjà avant le Covid, de plus en plus d'établissements commençaient à réfléchir à d'autres manières de faire leur planning".

Comment remédier à ce manque de main-d'œuvre ?

Le président de l'UMIH dans la Vienne pense que "la solution la plus rapide" pour remédier à cette pénurie de main-d'œuvre est d'augmenter les salaires. Mais ce n'est pas possible selon lui, "on n'a pas assez de marges et puis avec la crise Covid beaucoup se sont endettés. Donc aujourd'hui, il faut à tout prix qu'on travaille avec le gouvernement à trouver une porte de sortie". Il a une idée de cette porte de sortie : une baisse des charges sociales ou un retour à la TVA à 5,5% "avec une obligation pour les restaurateurs de reverser les 4 et demi pourcent de TVA économisé aux salariés".

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration n'a pas de chiffres précis sur le nombres d'emplois à pourvoir dans ce secteurs dans la Vienne et les Deux-Sèvres. "Il y a en plusieurs centaines", estime Hugues Baalouch. Il indique que restaurateurs, très peu nombreux, ont dû fermer temporairement par manque de main-d'œuvre. Mais la plupart adaptent leurs horaires, ils ont décidé de n'assurer plus qu'un seul service.