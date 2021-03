Les entreprises pourront verser une "prime Macron" de 1.000 euros en 2021 annonce Jean Castex

Les entreprises pourront à nouveau verser en 2021 une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales de 1.000 euros pour "tous les salariés", a annoncé le Premier ministre Jean Castex à l'issue de la troisième conférence du dialogue social lundi. "Il sera possible d'en augmenter le montant jusque 2.000 euros pour les entreprises et les branches qui auront soit conclu un accord d'intéressement d'ici la fin de l'année, soit ouvert une négociation sur la valorisation des métiers" dits de "deuxième ligne", qui devront être les "bénéficiaires privilégiés" de cette prime, a-t-il ajouté.

"Tant que ce n'est pas obligatoire, c'est au bon vouloir des employeurs", a cependant regretté sur franceinfo Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. "Même si une prime est toujours bonne à prendre, le problème qui est posé, c'est tous ces bas salaires qui, bien souvent, dans les conventions collectives démarrent en-dessous du Smic. Et là, il y a un refus du gouvernement d'augmenter le Smic."

Les aides à l'apprentissage maintenues en 2021

Jean Castex a par ailleurs annoncé le maintien jusqu'à la fin de l'année des aides à l'apprentissage, et la prolongation jusqu'au 31 mai de la prime à l'embauche des jeunes, qui sera recentrée en avril sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic. La première mesure représente un effort budgétaire de 2,4 milliards d'euros, a précisé à Matignon le Premier ministre.