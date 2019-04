Les entreprises prévoient d'embaucher davantage en 2019 dans les Landes

Le directeur de l'agence de Mont-de-Marsan, Nicolas Larrieu, et le directeur territorial Pôle emploi des Landes et du Lot-et-Garonne, Daniel Dartigolles.

Département Landes, France

Bonne nouvelle dans les Landes, les entreprises comptent recruter plus qu'en 2018. L'enquête sur les BMO (besoins en main-d'oeuvre) publiée ce jeudi par Pôle emploi compte 20 800 projets de recrutement pour l'année 2019, soit 13,5% de plus que l'année dernière. Des intentions d'embauche qui augmentent pour la deuxième année consécutive.

L'industrie agroalimentaire en recherche de main-d'oeuvre

Sans surprise, le secteur de l'industrie agroalimentaire représente le plus grand nombre d'intentions d'embauche sur le territoire (1 794 ouvriers non qualifiés). Les serveurs dans les cafés et les restaurants sont également particulièrement recherchés tout comme les salariés et les ouvriers agricoles.

Le rapport souligne que 65% de ces emplois sont des emplois saisonniers, le nombre d’intentions d'embauche peut donc varier en fonction du temps ou des possibles crises comme celle de la grippe aviaire. En 2016 et 2017, les employeurs prévoyaient d'ailleurs nettement moins d'embaucher.

Les projets de recrutements des entreprises dans les Landes en 2019 selon Pôle Emploi. - Capture d'écran

Des difficultés à recruter

L'enquête montre également que les employeurs ont encore du mal à recruter dans les Landes. Plus d'un projet de recrutement sur deux est jugé compliqué à pourvoir par les entreprises interrogées. Là encore, l'industrie agroalimentaire prend la première place du podium lorsqu'il s'agit d'embaucher des ouvriers qualifiés. Il semble aussi difficile pour les employeurs d'embaucher des chauffeurs routiers ainsi que des aides à domicile et des aides-soignants, de plus en plus recherchés.

Pôle emploi l'explique pour deux raisons. D'abord, ces métiers imposent des conditions de travail compliquées, comme les horaires. Aussi, les entreprises recherchent parfois des qualifications très particulières, comme le permis C pour les chauffeurs routiers.