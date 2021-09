Les entreprises sarthoises recrutent lors du passage du train de la relance au Mans

Le train de la relance fait étape en gare du Mans pour deux jours, mercredi 15 et jeudi 16 septembre. L'occasion de valoriser les entreprises sarthoises bénéficiaires du plan de relance, mais aussi, pour certaines, de recruter. Entre 200 et 300 postes sont à pourvoir.

C'est une escale de deux jours seulement. Le train de la relance, qui sillonne la France depuis le 6 septembre, s'arrête en voie 1 de la gare du Mans, ce mercredi 15 et ce jeudi 16 septembre. L'occasion de fêter les 1 an du plan de relance et ses 50 milliards d'euros déjà investis en France. Les entreprises sarthoises en profitent également pour proposer des job datings sur le parvis de la gare.

487 millions d'euros investis en Sarthe

Le plan de relance, lancé le 3 septembre 2020 par Emmanuel Macron, a pour ambition de restaurer l'économie française après la crise du Covid et d'encourager les entreprises à investir sur l'avenir. La région Pays de la Loire a ainsi bénéficié de 2,1 milliards d'euros d'aides dont 487 millions ont été distribués en Sarthe.

Parmi les bénéficiaires, les Fermiers de Loué, sur le volet de la transition énergétique. Grâce à une aide d'un million d'euros, la coopérative agricole va construire des silos pour stocker les céréales et légumineuses produites localement. "Cela va nous permettre d'aider les agriculteurs à développer les protéagineux, pour ensuite arriver en autonomie totale sur toute la chaîne de production, de la naissance de nos poussins à l'assiette", explique Yves de la Fouchardière, son directeur.

Dans l'un des wagon du train de la relance, aménagé en espace d'exposition sur le plan de relance du gouvernement. © Radio France - Chloé Martin

Plus de 200 postes au village de l'emploi

Autre secteur bénéficiaire : l'aide à l'emploi, notamment des jeunes. Sur le parvis de la gare, une vingtaine d'entreprises nationales et sarthoises proposent des job datings, avec entre 200 et 300 postes à pourvoir. "J'avais une formation en moteurs pneumatiques poids-lourds, mais je voulais découvrir d'autres métiers", raconte Andy, 24 ans, à la sortie du stand de Carrefour Supply Chain, l'entrepôt basé à Allonnes.

"On recrute des préparateurs de commande en leur proposant une formation en alternance", expose Juliette Bara, dans les ressources humaines de l'entreprise. Les 24 candidats retenus seront ainsi formés sept mois, avec à la clé, un diplôme et un CDI. Une formule qui plaît aux entreprises, car elle permet de répondre à leurs besoins spécifiques. "Des grandes maisons de luxe nous demandent un volume de produits assez important avec des exigences qualité. Il faut une formation pour que les gens soient accompagnés dans cette exigence", estime Angéline Berkoune, responsable RH.

L'alternance, l'investissement sur l'avenir

Certaines entreprises peinent à recruter. La formation est donc une aubaine, comme pour l'entreprise de transport routier Berto. "Aujourd'hui, il y a une pénurie de chauffeurs. En participant au financement de formations de permis, on créé les conducteurs de demain", constate Charly Devaud, responsable des ressources humaines du groupe, pour la région ouest.

Les centres de formation ont également leur rôle à jouer. "On marie les jeunes et les entreprises", sourit Rachida Chryat, conseillère alternance à la Fab'Academy, l'organisme de formation de l'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM). Les entreprises du secteur ont d'importants besoins en main-d'œuvre. "Elles sont prêtes à investir dans des jeunes. Les sections d'apprentissage en maintenance et usinage sont cette année complètes", remarque-t-elle. Dans l'établissement, 230 jeunes ont ainsi fait leur rentrée en apprentissage.