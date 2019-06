La mission locale du Grand Amiénois réunit quatorze entreprises et dix organismes de formation ce jeudi après midi au cœur du quartier Nord d'Amiens. Un village emploi nécessaire dans un secteur prioritaire plus touché que les autres par le chômage.

Amiens, France

Après Pierre Rollin la semaine dernière c'est au tour du quartier d'Amiens Nord d’accueillir un village emploi. Il se tient ce jeudi après-midi de 13H30 à 16H30 sur l'esplanade Guynemer. Quatorze entreprises et dix organismes de formation y seront présents pour informer les participants.

21% de chômage à Amiens Nord

Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville. Amiens Nord, l'un des six quartiers prioritaires souffre d'un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale. Il atteint presque 21% soit près de douze points de plus par rapport au reste du pays. D'où cette volonté de "s'installer au cœur du quartier", explique Christophe Ramis, directeur de la mission locale du Grand Amiénois.

Des entreprises plus ouvertes

"L'industrie et la logistique sont deux secteurs plus pourvoyeurs d'emplois", détaille Christophe Ramis qui estime aussi que "les entreprises sont de plus en plus ouvertes à recruter dans les quartiers prioritaires. Je pense qu'elles ont fait évoluer depuis quelques années leurs prérequis de recrutement."