Les entreprises tourangelles prévoient d'embaucher 16 000 personnes en 2017

3 631 entreprises d'Indre-et-Loire ont répondu à l'enquête annuelle de Pole Emploi sur les besoins de main d'oeuvre. 20% d'entre elles prévoient d'embaucher, en 2017, mais selon les patrons, il sera difficile de trouver un candidat pour plus de quatre offres d'emplois sur dix.

Les entreprises d'Indre-et-Loire auraient l'intention d'embaucher près de 16 000 personnes en 2017. C'est la conclusion de l'enquête annuelle sur les besoins de main d'oeuvre, une enquête pour laquelle Pole Emploi a demandé à 3 631 chefs d'entreprises du département de préciser leurs prévisions de recrutements.

Une entreprise tourangelle sur cinq a l'intention d'embaucher en 2017

15 990 projets de recrutements, c'est 3% de plus que l'an dernier. Une hausse encourageante, même si 2 autres données viennent modérer un peu l'enthousiasme : Déjà, dans 44% des cas, l'offre devrait concerner un travail saisonnier, et d'autre part, pour plus de quatre emplois sur dix, les chefs d'entreprises estiment que le recrutement sera difficile.

Dans le domaine des services, par exemple, qui concentre 65% des projets de recrutements, 73% des patrons pensent qu'ils auront du mal à trouver le bon candidat. L'inquiétude est forte aussi dans le bâtiment, ou chez ceux qui recherchent des cuisiniers ou des animateurs socio-culturels.

Grace à cette étude annuelle, Pole Emploi connait maintenant les besoins de main d'oeuvre, en Indre-et-Loire, jusqu'à la fin de l'année : il va donc en priorité proposer des formations dans les domaines les plus recherchés. Autre remède pour tenter de trouver des bons candidats : le recours de plus fréquent à la méthode de recrutement par simulation. On ne regarde pas le CV : on fait juste passer aux demandeurs d'emploi des tests aussi proches que possible de ce qu'ils auraient à faire comme travail. Si ils ont les aptitudes nécessaires, ils sont embauchés.