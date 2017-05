Les entreprises vauclusiennes devraient recruter quelques 30 mille personnes cette année

L'économie vauclusienne va mieux, les entreprises ont besoin de main d'oeuvre, plus de 30 mille emplois pour cette année.

Les entreprises ont besoin de salariés, et elles pourraient recruter quelques 30 mille personnes cette année en Vaucluse, c'est ce qui ressort de l'enquête lancée par Pôle Emploi auprès de 5 mille entreprises, principalement des Petites et Moyennes entreprises. C'est une hausse record pour le Vaucluse.

" L'essentiel de la force vauclusienne se situe dans les petites et moyennes entreprises " Marc Zampolini directeur territorial de Pôle Emploi.

" On est assaillis de coups de téléphone nous demandant si on dans nos dossiers nous avons des CV de serveurs et de cuisiniers. " Patrice Mounier de l'UMIH de Vaucluse, l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de Vaucluse.