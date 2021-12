Les épiceries de vrac en baisse de fréquentation de 30% depuis mai

Depuis mai, les épiceries de vrac connaissent une baisse de fréquentation de 30%. Un constat réalisé par l'association Réseau Vrac. En cause, le manque de temps et la concurrence du drive dans les supermarchés. Les épiciers à Caen sont particulièrement touchés.

Le vrac ne séduit plus autant qu'avant les Français, c'est le constat de l'association Réseau Vrac qui estime une perte de 30 % de fréquentation des épiceries de vrac indépendantes.

Pour la première fois depuis la création du réseau en 2015, la filière ne connaîtra pas de croissance cette année. À Caen, les épiciers ressentent aussi les changements de consommation.

Mathilde Pinçon, commerçante et gérante de la boutique "Le magasin du vrac", ouvert en 2017 n'avait jamais ressenti une telle baisse de fréquentation depuis le premier confinement et en particulier depuis mai dernier :

"Les gens consomment aujourd'hui davantage au drive qui est beaucoup plus pratique. Peut-être que le vrac freine un petit peu avec le fait de prendre les mêmes pelles, les mêmes silos. Ensuite, il y a eu de plus en plus d'ouvertures de boutiques vrac dans les grandes surfaces."

Une concurrence qui pourrait provoquer la fermeture de certaines boutiques indépendantes. 40 % d'entre elles dans les six prochains mois selon le réseau vrac.

Une "panne temporaire"

Alex Levallet a repris la boutique day by day à Caen en avril dernier. S'il a moins été touché que ses confrères, il comprend tout de même les réticences des consommateurs :

"Les gens sont aujourd'hui dans une volonté d'un maximum de facilité. Cela reste une contrainte de devoir se déplacer, de venir avec ses contenants, ses bocaux pour faire ses courses. Notre mission de tous les jours, c'est de montrer que le vrac, c'est simple et économique."

Malgré tout, le commerçant l'assure, il ne s'agit que d'une "panne" temporaire qui ne durera pas :

"On reste optimiste pour la suite, car cela reste une préoccupation des gens en général de consommer responsable, de réduire ses déchets d'emballage et limiter le gaspillage alimentaire. Les prochains mois vont nous faire revenir à un effet de normalité et les gens vont consommer comme avant."

Le Réseau Vrac, association qui regroupe 1.900 professionnels, a demandé au gouvernement de lancer une campagne de communication nationale pour inciter à acheter en Vrac ainsi que des aides financières pour soutenir les petites épiceries.