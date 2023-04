Les équipementiers impactés par l'arrêt de l'usine Stellantis de Sochaux

L'usine Stellantis de Sochaux stoppe sa production pendant neuf jours à partir de ce mercredi, en raison des incontournables problèmes de fournisseurs. C'est toute la filière automobile qui en subit les conséquences. "Quand Peugeot tousse, c'est l'ensemble du Pays de Montbéliard qui s'enrhume", rappelle un syndicaliste d'un équipementier.

Les équipementiers du Nord Franche-Comté qui travaillent en flux tendu pour le donneur d'ordre sochalien sont contraint de suivre le mouvement et de cesser tout ou partie de leur production jusqu'au 17 avril. Des centaines, voire des milliers de travailleurs, vont rester à la maison jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

C'est le cas chez l'un des plus gros équipementiers du Pays de Montbéliard, l'usine Flex N Gate à Audincourt qui fabrique des haillons et des pares chocs : près de 900 salariés. "On est en synchrone direct avec Sochaux et dans une moindre mesure avec les usines de Mulhouse, Eisenach et Russelsheim en Allemagne", explique Stéphane Chatain de la CFE CGC. De nombreuses lignes ferment à partir de ce mercredi après-midi et jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Trois jours d'arrêt de production à 100 % et le reste en arrêt partiel.

Comment sont "facturées" ces séances annulées pour les opérateurs de Flex N Gate : "Un jour en RTT, trois jours en APLD, avec 84 % du salaire net. Et à partir du 4ème jour, c'est 100 % du salaire. C'est le résultat des dernières négociations de l'automne dernier", ajoute Stéphane Chatain. "La direction nous demande de faire de la flexibilité parce que le chiffre d'affaire n'est pas à la hauteur", ajoute Valérie Boucher, déléguée CFDT. "Du coup, ce sont les fonctions support qui gèrent cette flexibilités, à qui l'on demande d'être en APLD pendant trois jours ou cinq jours".

De nombreux équipementiers suivent ce rythme des séances annulées, comme à Siédoubs Montbéliard. 600 salariés attelés à l'activité sièges. D'autres sont un peu moins impactés. Comme l'activité échappements de Faurecia d'Allenjoie ou encore Trécia Etupes qui fabrique des panneaux de portes, surtout pour l'usine de Mulhouse.