Les équipements hiver pour votre véhicule désormais obligatoires dans 162 communes iséroises

Dans le centre automobile Feu vert de Saint-Martin-d'Hères (Isère), les mécaniciens n'arrêtent pas. L'activité a doublé depuis trois semaines, le directeur Romuald Tremblay pense arriver à 5.000 pneus vendus en trois mois. Une situation inédite, qui découle directement de la loi montagne. A compter de ce lundi 1er novembre, les équipements hiver deviennent obligatoires dans de nombreuses communes sur et autour des massifs. En Isère on en compte 162.

"On a jamais fait un mois d'octobre aussi intense en pneus, explique Romuald Tremblay. Les autres années, deux pneus suffisent, là on double les volumes. Les prévisions sont énormes sur novembre et décembre. C'est le feu partout et encore il fait doux, ça va être de plus en plus compliqué quand il va commencer à faire froid et à neiger. En ce moment, on a déjà 10 jours d'attente."

Heureusement le directeur de ce centre a prévu la hausse de la demande, même si ça ne devrait pas suffire pour tout le monde : "On nous annonce des ruptures de stock dans pas longtemps. On a déjà des ruptures sur les chaussettes neige et sur certaines dimensions de pneus. Je pense que pour la fin décembre et pour janvier, ça va être très compliqué."

Justine, dans la salle d'attente, patiente avant de récupérer sa voiture, prête pour la neige. Elle habite Theys, commune qui entre dans l'obligation d'équipements hiver. "J'ai pris rendez-vous le 2 octobre pour être en règle, explique-t-elle. J'en ai eu pour 400 euros, j'ai pas pris des pneus premiers prix, en espérant qu'ils durent un peu plus longtemps." Le gouvernement promet une année de tolérance, sans sanction. Il n'y aura donc pas d'amende de 135 euros lors de la saison hivernale 2021-2022.