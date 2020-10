Les escape games fermés dans la métropole de Saint-Etienne : l'incompréhension et la colère des gérants

"Libérez les Escape Games" ! C'est ce que demandent les gérants de ces établissements dans la métropole de Saint-Etienne, obligés de fermer depuis samedi 10 octobre pour 15 jours pour le moment. La décision fait partie des restrictions prises par la préfecture de la Loire pour tenter d'enrayer la propagation de la-Covid 19 dans la métropole qui est passée en alerte maximale jeudi 8 octobre et la mesure passe mal.

Dans la métropole de Saint-Etienne, huit escape games sont concernés par cette décision de fermeture qui demandent à ce qu'on "ne les laisse pas mourir dans l'ignorance". C'est le cas du 1909 Escape Game, rue de la République à Saint-Etienne. Pour Garance Damart, responsable de l'établissement, cette mesure est incompréhensible car tout le protocole sanitaire a été respecté à la lettre... et même plus encore !

Je ressens de la colère et de la frustration ! Il n'y a jamais eu de cluster détecté chez nous preuve qu'on met vraiment tout pour que tout se passe bien.

Pour Garance Damart, responsable du 1909 Escape Game à Saint-Etienne, cette fermeture est incompréhensible car tout a été fait pour respecter le protocole sanitaire à la lettre.

"Les escape games ont écrit une charte qui s'appelle "Jouons en confiance" qui est sortie au mois de juin qu'on respecte tous et qui va largement au-delà des consignes du gouvernement concernant les restrictions sanitaires. Les joueurs qui s'amusent chez nous sont des groupes de six personnes maximum, venant en famille ou entre amis et qui ne croisent personne d'autre. On a le port du masque qui est obligatoire, lavage des mains obligatoire avant et après et il n'y a jamais eu de cluster détecté chez nous, preuve qu'on met vraiment tout pour que tout se passe bien. On ne comprend pas cette décision puisqu'on voit les queues devant les magasins. Là, je ressens de la colère parce qu'on ne nous comprend pas ! Et énormément de frustration parce que là je sais que je suis en capacité de travailler et je ne peux pas. L'objectif, c'est de pouvoir rouvrir avant les vacances !"

Même incompréhension du côté du S-Cape, rue des Alliés à Saint-Etienne. Et la gérante Charlotte Meallier s'inquiète particulièrement des conséquences économiques pour elle et ses salariés d'une telle décision.

On a neuf salariés qui s'inquiètent parce qu'on ne peut pas leur garantir que dans un an ils auront toujours du travail donc c'est très compliqué !

Charlotte Meallier, responsable gérante du S'Cape à Saint-Etienne s'inquiète en particulier des conséquences économiques pour elle et ses salariés de cette décision de fermer.

"On n'a pas cherché à nous consulter, on n'a pas cherché à connaître le protocole sanitaire qu'on a mis en place. Pour moi, c'est une injustice et une totale incompréhension. Pour l'instant, fermeture pendant deux semaines, on la surmontera mais on ne sait pas combien de temps on pourra tenir si on est amenés à fermer plus longtemps. On a neuf salariés qui eux aussi s'inquiètent parce qu'on ne peut pas leur garantir que dans un an ils seront toujours chez nous, ils auront toujours du travail donc c'est très compliqué ! Nous, nos joueurs nous ont soutenus et nous disent "si on nous enlèvent ça, qu'est-ce qu'il nous reste ?" Si on trouve encore un moyen d'aller se divertir malgré les circonstances actuelles et qu'on nous l'enlève, on peut tous déprimer en fait !"

Les huit escape games de la métropole de Saint-Etienne se sont réunis dans un collectif pour essayer de faire entendre leurs revendications.