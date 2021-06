Les escargots de Montvendre

Montvendre est un petit village situé à l'est de Valence. C’est ici que Christel et Hubert Quaillet ont décidé de s’installer en 2004, après avoir vécu plusieurs années en région parisienne.

Un reportage sur un éleveur d'escargots fait office de déclic. Il les conduit à se lancer un nouveau défi, repartir dans leur région d’origine et créer un élevage de bêtes à cornes.

Cet élevage ne demande pas beaucoup d'espace. Idéal pour une première installation. “Notre particularité, c'est qu'on fait tout. On fait la reproduction en début d'année, on fait l'élevage pendant les saisons de printemps d'été et on les ramasse à l'automne. Et après, il y a une phase de commercialisation. C'est ce qui nous intéressait aussi.” raconte Christel.

Pour commercialiser leur production, Christelle et Hubert ne manquent pas d’imagination. « On a 18 recettes différentes. On fait beaucoup de tapas. Il faut savoir que chaque escargot a sa recette. Et on n n'utilise pas que les gros ! » soulignent-ils avec un grand sourire. Leur spécialité phare, la croquille, un biscuit au beurre en forme d’escargot. A déguster de toute urgence !