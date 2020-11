Les établissements Brunel à St Sever, "Monsieur Meuble" une institution depuis 1971

Installé à St-Sever depuis 1971, Philippe Brunel fait partie de la deuxième génération au service de ses clients.

1000 m2 de surface avec les produits "Monsieur Meuble", et la volonté de proposer un large choix de mobiliers de qualité, contemporains et personnalisables.

Ets Brunel "Monsieur Meuble" à St Sever - Philippe Brunel

Les Ets Brunel ont toujours le souci de s’adapter aux exigences du moments, avec les marques : HIMOLLA le spécialiste du siège de relaxation, SOURICE et CHARLES PAGET le siège de fabrication Française, BARDI et SATIS le design Italien au service du salon, ROM le sur mesure dans la conception de votre canapé, les Meubles CELIO et MINET séjours et chambres contemporains, le tout fabriqué avec cœur dans nos régions, et d'autres encore, toujours à la pointe de la recherche du beau et du bien-être.

L'espace LITERIE avec ses 200 m2 et des marques tout aussi somptueuses, ANDRÉ RENAULT, EPEDA, DAVILAINE, TEMPUR, SIMMONS. Philippe Brunel propose ce grand choix pour vous conseiller la literie qui vous conviendra le mieux, pour de meilleures nuits.

Et enfin le rayon ancien et occasion pour les amoureux de la Brocante, du relooking et tous les services qui y sont rattachés comme le paillage, le cannage, la restauration et la réfection de vos sièges. Et toujours son service de livraison.

Durant le confinement, le magasin est fermé mais Philippe Brunel reste disponible au 05.58.76.03.70 pour des conseils, des renseignements et les livraisons, le capitaine ne quitte pas son navire malgré les difficultés.

