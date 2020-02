Les étalons ont leur salon du mariage à Saint-Lô !

Le salon des étalons de sport se déroule jusqu'à dimanche 23 février 2020 au centre hippique de Saint-Lô, sur 3 jours, au lien de 2 auparavant. Ici se rencontrent éleveurs et vendeurs d'étalons.

Pour cette édition, 180 étalons sont présentés parmi ce qui se fait de mieux sur le marché au niveau du choix génétique.

Faire un champion : le rêve de tous les éleveurs

Le salon de Saint-Lô est le plus grand rassemblement du genre en France Ici les éleveurs de toute la France et des pays limitrophes comme la Suisse, les Pays bas, la Belgique viennent faire leur marché, choisir l'étalon qui va saillir leur jument et peut être donner un futur champion, le rêve de tous les éleveurs dit Yann Adam le directeur du pôle hippique de Saint-Lô : "J'appelais ça le salon du mariage, mais on n'a pas encore choisi le marié. On choisit l'étalon qui correspond le mieux, ici on peut le voir au box, nu, sans selle, ça donne une autre idée. Et ça peut être le coup de foudre. C'est un peu le truc "c'est celui là qu'il me faut pour ma jument et je suis sûr que je vais faire un champion". C'est ce dont tous les éleveurs rêvent. "

Les éleveurs viennent admirer les étalons sur la piste, rencontrer leur propriétaires -les étalonniers- et conclure des dizaines de contrats de saillie car la plupart des clients sont là.

les éleveurs viennent repérer les étalons sur la piste du haras de Saint-Lô et et faire leur marché © Radio France - Jacqueline Fardel

Des centaines de contrats signés

C'est LE grand rendez vous de l'année pour Maxime Denis de France Etalons, une société de commercialisation de semence, installée notamment au haras de Saint-Lô, et qui expédie partout en Europe et aussi aux Etats-Unis ou en Australie.

C'est un grand rendez-vous commercial , un enjeu financier important : c'est plus d'une centaine de contrats conclus et beaucoup de contacts. Maxime Denis étalonnier

Le grand public est bienvenue aussi avec les étalons à admirer sur la piste ou dans les box.

les étalons sont visibles dans les box du haras de Saint-Lö © Radio France - Jacqueline Fardel

Le salon a fait 8000 entrées en 2019, les organisateurs en espèrent 10 000 cette année avec une durée du salon allongée de 2 à 3 jours.