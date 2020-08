"Les étrangers sont finalement venus !" : la filière touristique rassurée en Ardèche

La saison a mal démarré, c'est certain. Mais depuis la mi-juillet, les professionnels du tourisme en Ardèche respirent un peu. Les vacanciers sont là. Le taux de fréquentation atteint en moyenne 80% à 90% dans les locations de vacances. Et les étrangers sont finalement descendus dans le sud de la France.

Moins d'étrangers mais des étrangers quand même

Jusqu'à la fin juin, Mariska, la gérante du camping de la Roubine à Vallon-Pont-d'Arc craignait une saison catastrophique. Sa clientèle est surtout étrangère : "Depuis notre réouverture, le 12 juin, on est à _moins 60% d'Allemands_".

Mais courant juillet, les touristes se sont mis à appeler et à réserver à la dernière minute. Depuis, le milieu du mois, presque tous ses emplacements sont remplis. Et bonne nouvelle : les Néerlandais et les Belges sont venus malgré la crise sanitaire

Alors certes, ils sont moins nombreux que les années précédentes : 10% de Néerlandais et 30% de Belges en moins cette année mais la baisse reste limitée d'autant plus que les Français compense légèrement la baisse. Ils sont 20% de plus que les années précédentes.

La cohabitation franco-étrangère parfois compliquée

Les chiffres sont rassurants partout. Les premiers retours du mois de juillet sont très encourageants pour Vincent Orcel, le directeur de l'office de tourisme Pont-d'Arc Ardèche.

"Les Belges sont venus aussi nombreux que l'année dernière. On voit un peu plus de Suisses, en nombre limité, mais avec un pouvoir d'achat plus intéressant pour les professionnels. Et les Néerlandais qui ont boudé l'Ardèche la première quinzaine du mois de juillet sont finalement arrivés en masse à partir du 20. On est finalement sur des _chiffres assez similaires par rapport à juillet 2019_", détaille-t-il.

Seuls les Scandinaves manquent à l'appel comme le constate Richard, le gérant du camping international de l'Ardéchois : "D'habitude, les Danois représentent jusqu'à 20% de notre chiffre d'affaires, cette année, ça représente 4%".

Dans le même temps, le nombre de Français dans son camping a progressé de 10%. Une hausse dont il se serait parfois bien passée puisque certains compatriotes n'apprécient pas la présence des étrangers.

"On a encore l'exemple du dame qui souhaitait changer d'emplacements parce qu'il avait trop d'étrangers à côté d'elle, explique-t-il. Et finalement, elle va partir puisqu'elle trouve qu'il y a trop d'étrangers en général dans le camping. Pourtant, on prévient nos clients que c'est un camping international".

De bonnes perspectives pour le mois de septembre

Cette dame sera sans doute rassurée de savoir que le mois d'août est souvent davantage prisée par les touristes français qu'étrangers. Pour l'instant, les professionnels sont plutôt confiants, les réservations sont assez importantes pour la première quinzaine du mois.

"C'est plus compliqué pour la fin août, dit Mariska. Je pense que les gens attendent encore un peu pour se décider." À l'office de tourisme Pont-d'Arc Ardèche, les perspectives sont également rassurantes.

"Et le mois de septembre semble également bien engagé, se réjouit Vincent Orcel. Les professionnels prévoient déjà un _taux de remplissage de 50%_, ce qui est un peu plus que l'année dernière".

Les Allemands qui viennent traditionnellement au mois de septembre vont peut-être se décider à descendre. L'office de tourisme Pont-d'Arc Ardèche va lancer une campagne ciblée pour eux sur les réseaux sociaux.