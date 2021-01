A Besançon (Doubs), le centre des Restos du Cœur de la rue Belin accueille de plus en plus d'étudiants. Sur les 600 foyers inscrits depuis la fin novembre, 20% sont des étudiants. Du jamais-vu pour les bénévoles qui y voient l'impact direct du coronavirus.

Les étudiants bisontins de plus en plus nombreux aux Restos du Coeur

La saison hivernale des Restos du Cœur a débuté fin novembre et depuis, le centre de Besançon (Doubs) Ouest, rue Belin, a déjà enregistré 600 inscriptions "peut-être 100 de plus que l'an dernier", estime un bénévole. Et parmi ces nouveaux inscrits, 20% sont des étudiants. Privés de petits boulots, parfois venus de l'étranger et donc bloqués loin de chez eux, ces jeunes précarisés par la situation sanitaire n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers les Restos du Cœur.

Beaucoup de nouvelles inscriptions et énormément d'étudiants"

"On a beaucoup beaucoup de nouvelles inscriptions et énormément d'étudiants", explique Michel, bénévole depuis sept ans aux Restos du Cœur de Besançon. "Avec la crise ils n'ont plus de travail, plus personne pour les aider, il y a moins d'aides du Crous cette année, alors ils viennent ici", renchéri Jacky qui lui prête main forte au stand des inscriptions.

Des étudiants privés de ressources par la crise sanitaire

Mohammed Ali est Tunisien, il a 22 ans et est venu étudier à Besançon en septembre. Il est en troisième année de licence de génie mécanique : "quand je suis arrivé je voulais trouver un petit boulot mais avec le covid personne ne recrute donc je n'ai pas de ressources", déplore le jeune homme. Il vit dans une chambre de neuf mètres carrés au Crous et il n'ose pas vraiment demander à ses parents de lui envoyer de l'argent. "C'est compliqué pour eux aussi alors je viens aux Restos du Coeur."

Ce sont des camarades de la faculté qui lui ont parlé des Restos du Cœur : "dans ma classe je connais cinq personnes qui viennent ici", témoigne Mohammed Ali. En plus de la nourriture, l'étudiant trouve ici un réconfort dans son quotidien solitaire : "on peut parler rencontrer des gens, même prendre le bus jusqu'ici ça change de mon quotidien dans ma petite chambre", raconte-t-il en souriant.

"On donne des rendez-vous tous les quart d'heure pour les inscriptions, mais il y en a qui viennent une demi-heure ou même une heure en avance juste pour être avec du monde, pour parler", selon Michel, bénévole de 66 ans. Pour lui c'est clair, les bénéficiaires sont non-seulement de plus en plus pauvres mais aussi, de plus en plus seuls.

De plus en plus d'inscrits et de moins en moins de bénévoles

Davantage de monde à aider et un peu moins de bénévoles disponibles. "Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge et donc elles ont peur de venir ou alors leurs proches leurs disent de ne plus venir, mais moi j'ai 63 ans et je viens parce que sinon on s'en sort pas avec toutes les personnes supplémentaires à aider", raconte Jacky bénévole depuis cinq ans.

Alors les Restos se sont un peu réorganisés. "Avec le covid on est obligés de dégrader un peu le service d'accompagnement social, il y a toujours autant d'aliments mais par contre, avant chaque bénéficiaire faisait ses courses avec un bénévole, maintenant on fonctionne par petits stands, pour qu'il y ai moins de monde au même endroit", détaille Jean-Charles, responsable du centre de Besançon Ouest.