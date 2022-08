Les étudiants doivent débourser 2.354,35€ pour leur rentrée à l'université d'Avignon

Étudier coûte cette année encore un peu + cher. C'est la conséquence directe de l'inflation, les frais de rentrée augmentent cette année en France, et les étudiants avignonnais n'y échappent pas. La rentrée leur coûtera 2,8 % plus cher en 2022 qu'en 2021, selon la Fédération Inter'asso Avignon. Elle vient de calculer le coût de la rentrée universitaire à Avignon, et le total s'élève à 2.354,35 euros à débourser sur le seul mois de septembre. Ce chiffre comprend les frais de la vie quotidienne, qui se répèteront tous les mois pendant l'année, comme le loyer, l'alimentation, les transports ou les vêtements. S'y ajoutent les frais spécifiques à la rentrée : les frais d'agence pour l'appartement, l'assurance logement ou les frais d'inscription.

Dans le détail, tout augmente sauf le coût de l'abonnement téléphone et internet qui recule légèrement. "L'inflation touche directement les étudiants, alerte Paola Cappeleman, la présidente de la fédération Inter'asso d'Avignon. Certains politiques n'ont pas forcément conscience ou s'en fichent de la précarité étudiante, mais nous, notre porte-monnaie n'augmente pas forcément. La bourse sur critères sociaux a été revalorisée de 4% alors que l'inflation est à 6,1%, on ne s'en sort pas. En plus, ce coût de la rentrée concerne les étudiants non-boursiers qui, eux, n'ont pas de revalorisation du tout de leurs revenus. Donc c'est très compliqué de s'en sortir."

à lire aussi L'Unef demande la gratuité des transports en commun pour les étudiants d'Avignon

À Avignon, le logement pèse fortement sur le budget des étudiants. Déjà parce que les loyers ne sont pas encadrés, contrairement à de plus grandes villes. "On se retrouve avec des studios à plus de 450 euros pour un 20 m2 sur Avignon, c'est aberrant", commente Paola Cappeleman. Mais aussi parce que le festival d'Avignon oblige les étudiants à laisser leur logement pour l'été. "Ils doivent donc trouver des solutions alternatives pendant l'été, se précariser encore un peu plus, et payer de nouveaux droits d'entrée à la rentrée, des frais d'agence et une nouvelle caution", poursuit-elle. La fédération Inter'asso d'Avignon travaille donc à aider les étudiants au quotidien. Elle distribue déjà des paniers alimentaires deux fois par semaine et prépare l'ouverture d'une épicerie sociale et solidaire.