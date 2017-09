Les étudiants en STAPS dans la rue à Besançon

Ils étaient 70 à Besançon, entre 5 000 et 6 000 au niveau national. Les étudiants en STAPS (la filière sportive universitaire) ont manifesté ce mardi après midi en France pour dénoncer les mauvaises conditions d'enseignement dans leur filière et réclamer davantage de moyens.

Des heures de travaux pratiques divisées par deux faute de moyens

Cette année faute de places, 10 000 étudiants victimes du tirage au sort n'ont pas eu accès à la filière STAPS, la filière sportive universitaire, "alors que c'est un droit", s'indigne Angèle Laval, présidente du bureau des étudiants STAPS bisontins. "A Besançon ce tirage au sort n'a pas encore été mis en place mais les étudiants se retrouvent à 600 en première année", détaille cette étudiante en troisième année, alors que leur amphithéâtre ne compte que 120 places. Les STAPS dénoncent par ailleurs un nombre d'heures de TP (travaux pratiques) et TD (travaux dirigés) divisé par deux faute de moyens.

Les étudiants réclament une meilleur orientation des élèves au lycée et une meilleure réorientation des étudiants arrivés en STAPS. Ils demandent aussi un meilleure fléchage, c'est-à-dire une meilleure répartition des budgets de l'Université. Une délégation sera reçue par la direction d'ici la fin de la semaine.