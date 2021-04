Les étudiants en tourisme à l'école Grand Sud à Toulouse trouvent des stages malgré l'épidémie

À l'occasion du Challenge Jeunes d'Avenir de France Bleu, nous avons reçu Frédéric Canicio, directeur de Grand Sud, École supérieure de tourisme à Toulouse. "C'est une année évidemment assez particulière sur la recherche de stage et d'alternance. Heureusement, les formations en tourisme sont encore assez professionnalisantes et les étudiants arrivent malgré tout à trouver des entreprises pour les recevoir." À ce jour, 20% des étudiants de l'école Grand Sud n'ont pas trouvé de stage pour cette année, selon le directeur. Les entreprises expliquent souvent que l'activité étant un petit peu plus réduite, l'accueil d'étudiants stagiaires est plus difficile.

"Les stations de ski en temps normal prennent nos étudiants, ajoute Frédéric Canicio. C'est le cas aussi dans le domaine de l'hôtellerie. Donc on est tous et toutes dans l'attente d'un retour à la normale." Pour autant, le directeur de l'école toulousaine Grand Sud essaie de voir le verre à moitié plein : "On est en train de réinventer un peu les métiers du tourisme. D'où l'importance pour nous d'être en accord avec les évolutions de ce métier. _On se tourne de plus en plus vers un tourisme éco-responsable, local et familial_. Évidemment il va y avoir un gros coup de fouet du numérique dans les formations tourisme et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les étudiants."

Le Challenge Jeunes d'Avenir de France Bleu

France Bleu lance son dispositif Challenge Jeunes d'Avenir, pour mettre en contact les professionnels et les jeunes, pour aider ces derniers à trouver un stage ou un contrat en alternance. Une très bonne initiative selon Frédéric Canicio : "Ce qui peut parfois pêcher effectivement, c'est le matching des compétences des étudiants avec les bonnes entreprises."