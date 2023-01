Les étudiants toulousains arrivent-ils encore à se loger dans le centre ville ?

Il fait bon vivre à Toulouse quand on est étudiant. C'est le site l'Etudiant qui le dit après avoir élu, cette année encore, Toulouse meilleure ville étudiante de l'année. Ils sont plus de 122.000 jeunes à avoir posé leurs valises dans la ville rose. La ville est attrayante mais de plus en plus chère à la location aussi. Les étudiants arrivent-ils encore à se loger dans le centre ville ?

Les étudiants sortent du centre ville

A la sortie de l'ENSEEIHT, école d'ingénieurs dans le centre de Toulouse, les réponses sont assez unanimes chez les étudiants interrogés. Paul, en première année d'école, vient de Lyon où il a passé ses premières années d'études, il a été un peu surpris en arrivant dans le sud ouest : "je me suis dit que peut-être on aurait des prix moins élevés comme la ville est plus petite que Lyon, sauf que c'est pas tout le temps le cas. Ca dépend où on vit mais dans le centre ville c'est dur*"* lâche-t-il dans un soupir.

Idéalement Paul aurait aimé trouver un appartement près de son école vers Saint Aubin ou Jean Jaurès mais avec un budget de 500 euros par mois c'était trop compliqué. Il a finalement trouvé un peu plus excentré vers Camille Pujol, à 20 minutes à pieds de son école.

A ses côtés son ami, Clément, étudiant dans la même école a rencontré les mêmes difficultés. Avec un budget de 400 euros par mois, il a très vite compris que les appartements dans l'hyper-centre c'était mission impossible : "c'étaient des appartements peu lumineux ou mal isolés, donc pas idéal."

Pour ce budget il loue un studio à Compans-Caffarelli. Comme lui ils sont nombreux à s'excentrer un peu selon Anaïs Renaud, elle est agent immobilier chez Passion Immo : "les étudiants s'excentrent un peu sur la première couronne vers Compans, Ramonville ou encore Les Minimes où il y a encore le métro."

ou font plus de colocations dans l'hyper-centre

Depuis une dizaine d'années le marché de la location a évolué et la localisation des appartements étudiants avec : "ceux qui restent dans le centre ville vont être les moins regardants de tous ou ceux dont les parents ont une grosse enveloppe" ajoute Anaïs Renaud.

A quelques rues de là, dans l'agence immobilière Toul'house, Julien Guénassia a observé une autre tendance de fonds : "depuis quatre ou cinq ans il y a de plus en plus de demandes pour les colocations. Les jeunes gardent un certain confort pour des prix abordables dans l'hyper centre ville"

En moyenne une chambre en colocation coûte 30% moins cher qu'un studio.