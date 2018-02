Belfort, France

Cela fait 20 ans que l'opération "de l'action dans l'Aire" existe, dans le cadre des Eurockéennes solidaires. Une opération à destination des associations du nord Franche-Comté, qui ont besoin de financer un projet. Si leur dossier est retenu, ces associations tiendront pendant le festival belfortain, une des deux sandwicheries solidaires du site du Malsaucy. Elles récolteront ainsi l'argent de la vente des sandwiches.

Les même valeurs que les Eurocks

Il y a quand même quelques impératifs: "partager en particulier les valeurs des Eurockéennes de Belfort" selon Frédéric Adam, en charge des partenariats aux Eurockéennes. "Les projets devront donc être en lien avec la citoyenneté, les questions d'accessibilité des personnes handicapées, l'environnement ou encore la prévention. _Des projets qui devront être portés par des associations qui pourront mettre à disposition 25 à 30 volontaires pour la sandwicherie du site et 15 à 20 volontaires pour la sandwicherie du camping, et cela pendant 4 jour_s, même si notre partenaire Cora peut mettre à disposition certains de ces salariés".

2 associations seront sélectionnées pour tenir une sandwicherie solidaire - Territoire de Musiques / Les Eurockéennes

En 20 ans, une cinquantaine de projets locaux ont ainsi pu bénéficier de ce coup de pouce. 10 000 euros en moyenne chaque année. Par exemple: un spectacle de cirque pour l'institut médico-éducatif de Giromagny, un local d'accueil d'urgence pour SOS Femmes battues ou encore des épiceries solidaires pour l'association solidarité étudiante. L'année dernière c'est le centre de loisirs Pluriel qui a pu récolter 3136 euros grâce à l'une des sandwicheries. Cela va permettre à cette association qui accueille des enfants valides et handicapés de créer une salle multisensorielle: "C'est vrai que c'est du matériel qui coûte cher et on aurait pas pu y arriver sans cette aide" explique ainsi Emeline Basset la responsable du centre.

Les dossiers doivent être envoyés avant le 30 mars pour une réponse définitive le 15 avril. Pour tout renseignements vous pouvez vous rendre sur le site des Eurockéennes.