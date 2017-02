Les ex-salariées de Spirel demande des comptes à Somfy devant la Justice

La Justice dira le 4 avril prochain si elle condamne le groupe haut-savoyard Somfy pour le licenciement des 107 salariées de Spirel en juillet 2014. Mardi, devant le TGI d'Albertville, les ex-salariées du sous-traitant mauriennais ont demandé des comptes au leader mondial du volet roulant.

Elles se disent victimes d'un coup monté. Mardi, les ex-salariées de Spirel, licenciées en 2014 suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise de Saint-Rémy-de-Maurienne, ont demandé des comptes à leur ancienne maison-mère. Elles considèrent le groupe haut-savoyard Somfy, leader mondial du volet roulant, responsable de leurs situation. Le tribunal de Grande Instance d'Albertville rendra sa décision le 4 avril prochain.

ECOUTEZ notre reportage au TGI d'Albertville Partager le son sur : Copier

70 ex-Spirel à l'audience

Cette audience, les "ex-Spirel" l'attendaient depuis plus de deux ans. 70 des 107 salariées licenciées en 2014 ont donc tenu à se déplacer au tribunal, persuadées que Somfy n'a pas vraiment payé sa facture dans cette affaire. Leur ancienne maison-mère aurait selon elles délibérément vendu l'usine de Saint-Rémy-de-Maurienne en 2010 à "Chappel Industries", afin de liquider le site et éviter ainsi d'assumer les licenciements quatre ans plus tard, dans le but de préserver son image. Elles réclament donc aujourd'hui des indemnités à Somfy.

"Si nous sommes encore mobilisées si longtemps après, c'est qu'il y a une raison" estime Aline Leclere, la présidente de l'association des ex-salariées de Spirel : "On réclame des indemnités mais aussi que soit dit devant la Justice qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Somfy a cherché à préserver son image de marque. Nous n'avons touché que le minimum légal, et moralement on a ramassé, nos familles aussi. La majorité des personnes licenciées sont toujours à la recherche d'un emploi".

"Les salariées ont auto-financé leur licenciement, c'est le pompon !" Maitre Fiodor Rilov, l'avocat des ex-salariées

Après une première audience reportée en octobre 2016, l'avocat des ex-salariées, maître Fiodor Rilov, a plaidé mardi le coup monté devant les magistrats : "Les salariées ont été licenciées dans des conditions scandaleuses, sans que le groupe dont ils ont assuré la prospérité ne participe au financement de leurs licenciements. Nous sommes convaincus que Somfy a recruté monsieur Chappel et lui a confié le soin d'emmener les salariés et l'usine à l'extérieur du groupe pour que l'ensemble soit liquidé et que les salariés soient licenciés aux frais de la collectivité. C'est une assurance, financée par les salariées elles même, qui a assumé le coût des licenciements, c'est le pompon !".

L'avocat des ex-Spirel, maitre Fiodor Rilov, s'exprime devant ses clients à l'issue de l'audience © Radio France - Nicolas Peronnet

ECOUTEZ maitre Fiodor Rilov, l'avocat des ex-salariées de Spirel Partager le son sur : Copier

Des accusations qualifiées de "ridicules" par maître Thierry Duraffourd, l'avocat de Somfy : "Cette opération a couté beaucoup plus cher à Somfy que ce qu'aurait pu coûter la fermeture d'un site, donc c'est absolument ridicule de me dire qu'on serait allé rémunérer quelqu'un pour licencier des salariés alors qu'au contraire, on a injecté des fonds extrêmement conséquents pour sauver les emplois". Lors de la vente en 2010 de Spirel à "Chappel Industries", pour un euro symbolique, 107 des 222 emplois avaient été conservés. Somfy s'était alors engagé a augmenter le capital de Spirel de 7,5 millions d'euros et à continuer à se fournir pour quatre ans chez son ancienne filiale.

Une trentaine d'ex-Spirel n'ont pas retrouvé d'emploi

Sur les 107 salariées de Spirel licenciées en 2014, seulement 17 ont retrouvé un CDI. 35 sont aujourd'hui en CDD ou Intérim. 34 sont au chômage. Elles réclament à Somfy entre 12 et 38 mois de salaires d'indemnités. Réponse le 4 avril prochain.