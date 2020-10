Les ex-salariés de la Halle à Issoudun toujours en attente de leurs indemnités de licenciement

Les anciens salariés de la Halle sont en colère. Plus de deux mois après la fermeture du dépôt logistique à Issoudun, ils attendent toujours le versement de leurs indemnités de licenciement. Lorsqu'ils ont appris que leur site ne serait pas repris, la plupart des 300 personnes qui y étaient en CDI ont choisi de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle (CSP, un dispositif qui permet de toucher 75% du montant de son salaire pendant un an). Ils avaient 21 jours pour se décider. C'est à l'issue de cette période, fin août, qu'ils auraient dû percevoir leurs indemnités de licenciement.

"J'ai la chance d'avoir un mari qui a un salaire"

Or, à ce jour, Morgane attend toujours : "On n'a encore rien touché, ni les indemnités de licenciement, ni le montant correspondant aux 21 jours de délai de réflexion." La jeune femme âgée de 33 ans, dont dix passés à la Halle, a perçu un millier d'euros, l'équivalent des jours de congés payés qui lui restaient. "J'ai de la chance d'avoir un mari qui a un salaire, ça nous permet de payer nos factures parce qu'on a quatre enfants et pas de grosses économies. On est tous les deux ouvriers". Après un temps d'arrêt, Morgane, aujourd'hui sans emploi ajoute, amère : "enfin moi j'étais ouvrière".

Usée et inquiète

Sandrine, elle, élève seule sa fille. Elle estime à une dizaine de milliers d'euros son manque à gagner depuis l'été. Pour elle la situation devient compliquée à vivre, sur le plan financier comme sur le plan psychologique : "Arrivée à 43 ans, se dire que c'est ma propre mère qui est obligée de m'aider... Mon oncle m'apporte des légumes. Il me reste 140 euros pour finir le mois. J'ai le crédit de ma maison sur le dos. Je ne sais pas comment je vais faire si l'argent ne tombe pas rapidement sur mon compte. Tout ce qu'on veut, c'est toucher notre dû et pouvoir tourner la page".

Le mandataire financier nommé dans ce dossier n'a pas donné suite aux sollicitations de France Bleu. Plusieurs salariés ont pris contact avec un avocat pour étudier la possibilité d'un recours aux prud'hommes.