VIDÉO - Les ex-salariés de la SAM ont quitté l’usine de Viviez après 154 jours d’occupation

Les anciens salariés de la SAM ont quitté ce lundi le site de la fonderie aveyronnaise. Ils ont passé le relai à la société de gardiennage mandatée par la communauté de commune de Decazeville pour surveiller le site. Une remise de clés qui s'est faite non sans une certaine émotion.

C’est une page qui se tourne à Viviez, en Aveyron. Les ex-salariés de la SAM ont mis fin à l’occupation du site du sous-traitant de Renault ce lundi 25 avril après 154 jours d'occupation. Un protocole d’accord a été trouvé avec les mandataires judiciaires, la Région et la préfecture de l’Aveyron. Plus de 200 salariés se relayaient jour et nuit sur le site depuis la mi-décembre pour éviter un départ des machines.

Le passage de relais avec la société de gardiennage, payée par la communauté de communes de Decazeville, a eu lieu à midi. Les salariés ont ensuite quitté l'usine le sous les applaudissements de nombreuses personnes venues les soutenir.



Plus de cinq mois d'occupation

La SAM, ancienne entreprise sous-traitante de Renault a été placée en redressement judiciaire en décembre 2019. Le 26 novembre dernier, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la cessation de son activité et sa liquidation, après le refus de Renault de soutenir l'unique projet de reprise.

Depuis, près de 200 personnes se relayaient jour et nuit pour occuper le site. Les salariés entendaient ainsi empêcher une vente aux enchères des machines par les mandataires, craignant que ce processus décourage la reprise de la fonderie.

L'accord de "sortie de crise", qui s'inscrit dans la perspective d'une éventuelle reprise du site par le groupe MH Industries, court jusqu'au 30 juin 2022, soit la date limite pour que cette entreprise basée dans le Lot voisin dépose une offre de rachat.

Mais le "combat" de la plupart des ex-salariés ne prend pas fin pour autant : 282 d'entre eux assignent Renault aux prud'hommes : ils visent le groupe automobile en tant que co-employeur et réclament des primes supra-légales plus importantes que celles proposées après la liquidation de la SAM.