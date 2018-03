Quatre ans après la colère n'est toujours pas retombée dans la vallée. Mercredi matin, les "ex-Spirel" seront à nouveau devant la Justice. Les 107 salariées de l'usine de Saint-Rémy-de-Maurienne liquidée en 2014, essentiellement des femmes, veulent faire reconnaître le caractère abusif de leurs licenciements, et obtenir des indemnités en conséquences. Déboutées à l'issue d'une première audience en février 2017 devant le Tribunal de Grande Instance, elles ont rendez vous cette fois devant le Conseil des Prud'hommes d'Albertville.

Somfy dans le viseur

Pendant des années, c'est dans leur usine de Maurienne qu'étaient fabriqués les moteurs des volants roulants Somfy. Aujourd'hui, les ex-salariées de Spirel accusent toujours le géant haut-savoyard d'avoir organisé la faillite de leur entreprise via une vente au groupe Chappel, pour mieux délocaliser la production à l'étranger. Un argument qu'avait rejeté le tribunal il y a un an, et qui sera à nouveau examiné dans les prochains mois par la cour d'appel. Ce mercredi, devant les Prud'hommes, l'audience portera davantage sur les indemnités de licenciement.

"Notre combat aujourd'hui, c'est l'argent". Aline Leclere, porte-parole de l'association des licenciés.

Aline Leclere, comme toutes les salariées, n'ont eu droit qu'aux seules indemnités légales. "On s'est battu corps et âmes, nous sommes allées au bout du bout. Quatre ans après, on est toujours à vif, et maintenant on veut de l'argent. On se bat pour une somme qui corresponde réellement aux conditions de la perte de nos emplois".

Les 107 ex-salariées de Spirel réclament à Somfy entre 12 et 38 mois de salaires d'indemnités. En raison du nombre important de dossiers, cette audience devant les Prud'hommes doit se dérouler en deux temps, mercredi matin et le 18 avril.