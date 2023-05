Les "exclus du Ségur" de l'Adages se mobilisent pour obtenir une prime

Les salariés de l'association Adages se mobilisent pour demander une prime pour les "exclus du Ségur". Une action à 17 heures ce jeudi à l'appel de l'intersyndicale devant le siège social à Grabels. Adages est le plus gros employeur du secteur social et médico-social de l'Hérault avec 1700 salariés alors que se tient aujourd'hui le Conseil d'administration de l'Adages.

Les exclus du Ségur se mobilisent pour obtenir une prime

400 de ces 1700 salariés ne bénéficient pas aujourd'hui de la prime Ségur. Une revalorisation mensuelle de 183 euros nets versée à certains personnels soignants à la suite de la crise du Covid. Pourtant, dans le même temps, l'Adages a effectué une augmentation de 100 points les revenus de 10 directeurs d'établissements dans le département, soit environ 380 euros bruts.

C'est ce que dénonce l'intersyndicale CGT, CFDT, FO, Sud et CAASOS (Collectif des Actrices et Acteurs du social et des Oubliées de la société).

Les syndicats dénoncent un mépris scandaleux vis-à-vis de salariés qui touchent à peine le SMIC. Pour Gérald Verrier, délégué CGT d'Adages, "l'augmentation concédée aux directeurs a été fait en catimini sans en informer les salariés ni les représentants syndicaux". Matthias Morezzi, de la CFDT, ajoute que "nous ne remettons en cause le fait que la direction ait fait un geste de reconnaissance envers ses directeurs, elle doit avoir le même geste pour les exclus du Ségur qui eux aussi ont eu la même implication".

La direction assume avoir revaloriser les revenus des chefs d'établissements

L'autre raison pour laquelle la direction d'Adages a fait le choix de revaloriser les revenus des directeurs est "la très grande difficulté de recruter, ajoute Frédéric Hoibian, il y a une perte d'attractivité énorme et j'ai failli me retrouver avec des emplois de direction non pourvus. Donc, j'ai dû prendre mes responsabilités. Si on n'en tient pas compte, demain, j'aurais un certain nombre de sites où je n'aurais personne".

Ce à quoi, Gérald Verrier de la CGT répond que "on nous dit que nos établissements ne pourraient pas fonctionner sans directeur, mais ils ne peuvent pas non plus fonctionner sans femmes de ménage ni personnels administratifs. Chacun est indispensable au bon fonctionnement de nos structures".

