Les exportations d'entreprises manchoises grippées par le coronavirus en Chine

Manche, France

L'enquête de CCI FRANCE comporte une dizaine de questions : le nombre de collaborateurs en Chine, si il y en a dans des zones en quarantaine, si certains ont dû être rapatriés, si cela entraîne des difficultés de trésorerie...Un questionnaire qui sera ensuite transmis au ministère de l'économie. Dans le département, les CCI de Cherbourg et du Centre et sud-manche ont interrogé les entreprises qui commercent avec la Chine et forcément, elles sont plus ou moins touchées. Stéphanie Dolpierre est conseillère internationale CCI à la délégation de Saint-Pair-sur-Mer : "ce que je constate c'est qu'au niveau de l'industrie on appréhende les prochaines semaines maintenant que les vacances du Nouvel an chinois sont terminées"

Les exportations de produits de la mer à l'arrêt

Ce sont les entreprises agro-alimentaires qui sont les plus impactées par les conséquences commerciales du coronavirus en Chine principalement celles qui exportent des produits de la mer. En première ligne : les ostréiculteurs, "la Chine est un très gros consommateur d'huîtres" ajoute Stéphanie Dolpierre, conseillère internationale CCI à la délégation de Saint-Pair-sur-Mer mais voilà depuis le 27 janvier le pays bloque ces importations. Des exploitations ostréicoles comme Hélie ou Jeansens à Saint-Vaast-la-Hougue voient leurs exportations stoppées. Touchée de plein fouet aussi la société Navarre à Gouville-sur-Mer qui commercialise des homards en Asie. Ces entreprises manchoises travaillent pour des hôtels et des restaurants mais comme le tourisme là-bas est à l'arrêt...qui dit pas de clients...pas d'huîtres ni de homards ! "Les entreprises manchoises nous sollicitent pour avoir plus d'informations, on a contacté nos collègues dans les bureaux à l'étranger pour voir comment ça se passait dans leur pays et ce qu'ils constataient sur le ralentissement de l'activité économique avec la Chine après nous on accompagne les entreprises pour trouver de nouveaux marchés mais si ces marchés sont compliqués actuellement on leur en conseille d'autres" selon Stéphanie Dolpierre, conseillère internationale CCI à la délégation de Saint-Pair-sur-Mer.

C'est toute l'Asie qui est touchée

Les conséquences du coronavirus ne touche pas seulement la Chine mais impactent aussi Singapore, Taïwann et Hong-Kong. Heureusement il y a quand même des chanceux comme Mulann Industrie, le leader mondial de la bande magnétique à Avranches, qui a pu faire partir un container la semaine dernière. Et puis il y a les autres, ceux qui se disent soulagés, ce sont ceux qui n'ont pas la Chine comme partenaire. C'est le cas de la biscuiterie de Sortosville-en-Beaumont ou des citernes Maisonneuve à Cérences. Quand à ceux qui sont au début de relations commerciales comme Mont Blanc à Chef du Pont ou les Maîtres Laitiers du Cotentin à Sottevast ils préfèrent rester discrets sur le sujet.

Fin mars un très grand salon international de l'agro-alimentaire doit avoir lieu à Singapore, des entreprises manchoises ont dores et déjà annulées leur déplacement, d'autres maintiennent en croisant les doigts.