Les exportations de champagne vers la Russie pourront reprendre, après deux mois de suspension

Des bouteilles de champagne repartiront bientôt vers la Russie. Le comité interprofessionnel du vin de Champagne s'est prononcé pour la reprise dès le 15 septembre des exportations de champagne vers le pays de Vladimir Poutine.

Début juillet, le comité champagne avait préconisé aux maisons de suspendre le commerce avec la Russie. En cause : l'adoption d'une loi russe qui ne reconnaît pas l'appellation champagne, vendu dans le pays sous la dénomination de "vin pétillant". Cette préconisation a été suivie par 95% des maisons de champagne, d'après le comité.

La Russie n'a toujours pas modifié sa loi mais pour Jean-Marie Barillère, président de l'Union des maisons de Champagne et coprésident du Comité champagne, il faut renouer avec le marché russe. "Nous avons interrompu les exportations pendant deux mois car cette durée correspond à peu près aux stocks présents dans un pays. Maintenant snober le consommateur russe, qui voyage beaucoup et qui consomme nos produits même quand il vient en France, n'est pas la chose à faire pendant très longtemps. Il pourrait nous le faire payer très cher et revenir sur un marché est très coûteux en terme d'investissement. "

Reprendre les exportations en septembre est d'autant plus important d'après lui que les fêtes de fin d'année approchent.

Le consommateur russe pourrait nous faire payer très cher ce boycott", Jean-Marie Barillère, président de l'Union des maisons de Champagne

Pourtant, le marché russe ne représente que 0,5% du marché du champagne, avec près d'un million et demie de bouteilles vendues chaque année. "C'est un marché faible en volume mais important en valeur et puis au-delà du prix, c'est aussi un symbole, c'est vendre un art de vivre à la française", précise Maxime Toubart, le président du syndicat général des vignerons.

Pour lui, l'important avec cette suspension c'était avant tout de faire réagir au plus haut sommet de l'Etat français. "Ce n'est pas une question qui se règle au niveau des régions ou des départements mais au niveau diplomatique. Le déplacement des ministres français vers la Russie a prouvé que la question était prise très au sérieux."

De son côté, il n'exclut pas non plus un déplacement des syndicats de vignerons de champagne pour discuter avec les producteurs russes et les convaincre de l'importance de cette appellation.