"Un bilan positif" pour la foire Sainte-Croix de Lessay, malgré une baisse de la fréquentation

Après trois jours de foire, on distinguait quelques cernes sous les yeux des exposants dimanche soir. Ils étaient près de 1 200 sur les trois jours pour le retour de la foire Sainte Croix de Lessay. L'an dernier l'événement avait été annulé, en raison de la crise sanitaire. Côté fréquentation, près de 200 000 visiteurs ont répondu présent du vendredi au dimanche, selon la mairie. Un chiffre en dessous de la fréquentation habituelle, estimée à plus de 300 000 visiteurs sur les grandes années.

"Un Lessay dont tout le monde avait peur"

Au moment de griller les dernières saucisses et de commencer à ranger, les stocks de certains stands étaient bien minces. "On a presque plus rien. C'était magnifique, le soleil, extraordinaire, et il y a eu beaucoup de monde, commente Pascal, vendeur de sandwichs dans la fameuse allée des rôtisseurs. Je crois que les gens en ont eu marre. Ils ont eu besoin de respirer." Même son de cloche en face de son stand. Une équipe de rôtisseurs est en train de boire un verre pour fêter la fin de la foire. "On a écoulé36 jambons et en frite on a dû passer 650 kilos. C'est pas mal pour un Lessay dont tout le monde avait peur", commente Thierry.

Pascal n'avait plus qu'une dizaine de saucisses à proposer en fin d'après-midi. © Radio France - Raphaël Aubry

En effet, le pass sanitaire était obligatoire pour entrer sur le site. Pour la première fois, les accès ont été fermés entièrement, avec six points de contrôles mis en place. Ces mesures et le contexte sanitaire semblent avoir freiné certains visiteurs le premier jour. Stéphanie Maubé, la maire de Lessay pointe de son côté "un bilan positif", au niveau de la fréquentation et de la sécurité. La Croix Rouge a été mobilisée seulement une vingtaine de fois, pour des excès d'alcool.

Beaucoup de gens n'ont pas osé venir ayant peur qu'il y ait beaucoup de temps d'attente. Mais, le grand nombre d'agent de sécurité et de gendarmes a permis une grande fluidité, puisque le temps maximum aux heures de pointe a été d'1 minute 30 pour les visiteurs. Dès vendredi soir, ce message a été véhiculé, sur le fait que la foire se tenait, que les exposants étaient au rendez-vous, que le temps d'attente était court. Et donc dès samedi, on a un afflue massif de personnes.- Stéphanie Maubé, maire de Lessay

Retrouvailles avec le public surtout

Malgré une hausse de la fréquentation ce weekend, Michel est assez mitigé sur cette foire de Lessay : "On voit que les gens sont là, certains arrivent encore, mais pour nous c'est un peu trop tard. Vendredi on a fait une grosse perte." Le commerçant estime faire une croix sur un tiers de son chiffre d'affaires, comparé à une édition classique. Il préfère toutefois resté positif, après une année complexe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les retrouvailles avec le public ont par ailleurs réconfortées certains professionnels. "C'est assez impressionnant de revoir les gens heureux de ressortir et de retrouver un semblant de vie normale. Cela fait beaucoup de bien", pointe un autre exposant. Le port du masque n'était d'ailleurs pas obligatoire sur le site.

La fréquentation et la bonne volonté du public a aussi mis en confiance les exposants, pour les foires dans les semaines à venir. Celle de Lessay était "un test" pour Ingrid et son stand d'outils de jardinage. "C'est concluant. On est rassuré."